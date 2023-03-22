В МИДе заявили о высочайшем за последние десятилетия риске ядерной войны

По его словам, Запад продолжает совершать активные враждебные действия против России не только на территории Украины. Замглавы МИД назвал подобную политику играми с огнём.

Чиновник сообщил о невозможности для США договориться об устранении российских озабоченностей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Рябков подчеркнул, что при определении судьбы ДСНВ Москва будет иметь в виду возможность США, Франции и Британии совместно использовать ядерные мощности против России.

Ранее замглавы российского МИД заявлял, что США «нарываются» на контрмеры Росси, намереваясь продолжить полеты беспилотников над Чёрным морем.

