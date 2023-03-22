В МИДе заявили о высочайшем за последние десятилетия риске ядерной войны
Вероятность ядерного конфликта сейчас наиболее высока, чем за все последние десятилетия. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, Запад продолжает совершать активные враждебные действия против России не только на территории Украины. Замглавы МИД назвал подобную политику играми с огнём.
Чиновник сообщил о невозможности для США договориться об устранении российских озабоченностей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Рябков подчеркнул, что при определении судьбы ДСНВ Москва будет иметь в виду возможность США, Франции и Британии совместно использовать ядерные мощности против России.
Ранее замглавы российского МИД заявлял, что США «нарываются» на контрмеры Росси, намереваясь продолжить полеты беспилотников над Чёрным морем.
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