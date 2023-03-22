СМИ: Лондон назвал обедненный уран стандартным компонентом боеприпасов

Минобороны Великобритании попыталось оправдаться за возможные поставки Киеву боеприпасов, которые содержат обедненный уран. Об этом сообщил телеканал Sky News.

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По данным телеканала, британское ведомство уверяет, что обедненный уран якобы является стандартным компонентом боеприпасов и не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в разговоре с НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии. Сейчас, указал он, вся земля там заражена тяжелым металлом.

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ФОТО: РИА Новости
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