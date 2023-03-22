СМИ: Лондон назвал обедненный уран стандартным компонентом боеприпасов
Минобороны Великобритании попыталось оправдаться за возможные поставки Киеву боеприпасов, которые содержат обедненный уран. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По данным телеканала, британское ведомство уверяет, что обедненный уран якобы является стандартным компонентом боеприпасов и не имеет ничего общего с ядерным оружием.
Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в разговоре с НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии. Сейчас, указал он, вся земля там заражена тяжелым металлом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru