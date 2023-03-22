Яровая: Военные объекты НАТО работали на Украине под видом биолабораторий
США создавали военные объекты НАТО под видом биолабораторий на Украине. Об этом заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.
По словам вице-спикера, этот факт подтвердило парламентское расследование.
«США могут проводить на местности испытание интересующих биоагентов, исследуя их патогенность, возможные пути доставки к мишени и другие свойства в области потенциального применения», — цитирует зампреда РИА Новости.
Яровая также отметила, что США по заданию министерства обороны вывозят собранные опасные патогены и генетический материал.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что у Минобороны есть данные о более чем ста украинских участниках американских биологических программ двойного назначения, напоминает Ura.ru.
Кроме того, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев отмечал, что не менее 50 биолабораторий США расположены вдоль российской границы, пишет «Свободная пресса».
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