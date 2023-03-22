Советник Пушилина заявил, что ВСУ не хватает численности для контратаки в ДНР

Он отметил, что у ВСУ еще не сформированы «ударные кулаки» и бронегруппы, о чем заявляет Киев. По словам Гагина, российские военные готовы отразить любую контратаку в республике.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу за поддержкой в связи с планирующимся наступлением украинской армии под Артемовском. По его словам, в конце марта – начале апреля Киев планирует начать широкомасштабное наступление с целью отрезать «вагнеровцев», которые сейчас контролируют 70% Бахмута, от основных сил ВС РФ, сообщает НСН.

