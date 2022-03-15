«Макрон боится»: В МГИМО объяснили, почему французские компании не уходят из России
Жесткие антироссийские санкции могут окончательно уничтожить европейские интересы, заявила НСН профессор Евгения Обичкина.
Президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции так как боится, что их эскалация сильно ослабит Россию и усилит Китай в соревнованиях с США, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье 15 марта заявил, что фирмы Франции (в частности, «Леруа Мерлен» и «Ашан») остаются в России. По его словам, правительство страны не давало рекомендаций покинуть рынок.
«Макрон боится, что эскалация санкций сильно ослабит Россию, вследствие чего очень усилит Китай в соревнованиях с США. Также Макроном движет то, что это может расплющить европейские интересы уже окончательно без контрбаланса в виде России. Европа вообще может не стать никаким полюсом силы, а будет только подчиняться чужой игре. Эти мотивы движут Макроном, поэтому он пошел на встречу пожеланиям французских деловых кругов, которые достаточно выгодно сотрудничают с Россией. В стране активно работает французская торгово-промышленная палата и имеет очень серьезное представительство. Но это не значит, что Франция не будет подчиняться санкциям США в финансовой и банковской сферах. США будут санкционировать те французские банки, которые осмелятся ослушаться», - сказала Обичкина.
По ее словам, Франция заняла более-менее нейтральную сторону по ситуации на Украине. Профессор отметила, что французская власть предпочитает прежде всего думать о собственных экономических интересах.
«Во-первых, это традиционно для Франции, несмотря на то, что она связана условиями европейской интеграции и пребыванием в НАТО. Франция разделилась между Россией и Украиной из соображений солидарности. При этом, в моменты очень серьезного санкционного давления, Франция предпочтет все-таки придерживаться своих экономических интересов. Поэтому она, как правило, более сдержана в эскалации санкций», - резюмировала Обичкина.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Страны Запада в ответ начали вводить антироссийские санкции. На фоне санкционных рисков многие зарубежные компании начали уходить с российского рынка. Десятки крупных брендов объявили о приостановке своей деятельности. В частности, свою работу приостановили японский производитель одежды Uniqlo (с 21 марта) и сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s.
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