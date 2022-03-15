«Макрон боится»: В МГИМО объяснили, почему французские компании не уходят из России

Глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье 15 марта заявил, что фирмы Франции (в частности, «Леруа Мерлен» и «Ашан») остаются в России. По его словам, правительство страны не давало рекомендаций покинуть рынок.

«Макрон боится, что эскалация санкций сильно ослабит Россию, вследствие чего очень усилит Китай в соревнованиях с США. Также Макроном движет то, что это может расплющить европейские интересы уже окончательно без контрбаланса в виде России. Европа вообще может не стать никаким полюсом силы, а будет только подчиняться чужой игре. Эти мотивы движут Макроном, поэтому он пошел на встречу пожеланиям французских деловых кругов, которые достаточно выгодно сотрудничают с Россией. В стране активно работает французская торгово-промышленная палата и имеет очень серьезное представительство. Но это не значит, что Франция не будет подчиняться санкциям США в финансовой и банковской сферах. США будут санкционировать те французские банки, которые осмелятся ослушаться», - сказала Обичкина.