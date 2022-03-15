BFMTV: Франция не рекомендовала бизнесу уходить с российского рынка

Правительство Франции не давало рекомендации работающим в России компаниям уходить с российского рынка, поэтому французские фирмы остаются в РФ. Об этом в эфире телеканала BFMTV рассказал глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.

В связи с этим он подтвердил, что компании «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» продолжат функционировать в России.