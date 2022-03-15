BFMTV: Франция не рекомендовала бизнесу уходить с российского рынка
Правительство Франции не давало рекомендации работающим в России компаниям уходить с российского рынка, поэтому французские фирмы остаются в РФ. Об этом в эфире телеканала BFMTV рассказал глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.
В связи с этим он подтвердил, что компании «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» и «Декатлон» продолжат функционировать в России.
Безье добавил, что в РФ во французских организациях работают примерно 160 тысяч человек, которым, подчеркнул он, необходимо выплачивать зарплату. Безье также отметил, что их нужно поддерживать, особенно в условиях отключения России от SWIFT.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что весь товар в России либо импортный, либо квази-импортный, поэтому наш бизнес в глобализованном мире не сможет существовать без иностранных компаний.
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