Франция заявила, что новый пакет санкций затронет более 600 россиян

Он отметил, что это первый в истории ЕС столько «сильный пакет санкций», передает ТАСС. По словам Мэра, это «историческое решение».

Ранее французское председательство в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран Евросоюза 14 марта согласовали четвертый по счету пакет санкций против России.



