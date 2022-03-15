Франция заявила, что новый пакет санкций затронет более 600 россиян

Во Франции заявили, что новый пакет санкций в отношении России коснется свыше 600 россиян. Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в преддверии саммита глав министерств финансов Евросоюза в Брюсселе.

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Он отметил, что это первый в истории ЕС столько «сильный пакет санкций», передает ТАСС. По словам Мэра, это «историческое решение».

Ранее французское председательство в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран Евросоюза 14 марта согласовали четвертый по счету пакет санкций против России.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕС
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