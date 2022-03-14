Макрон провел переговоры с Байденом и Зеленским о ситуации вокруг Украины

Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и ограничительные меры в отношении России. Стороны договорилась усилить принятые против РФ санкции, поддержать Киев и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий.

Ранее в Елисейском дворце переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина, а также канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвали «очень откровенными и трудными».

