Макрон провел переговоры с Байденом и Зеленским о ситуации вокруг Украины
Французский лидер Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из сообщения Елисейского дворца.
Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и ограничительные меры в отношении России. Стороны договорилась усилить принятые против РФ санкции, поддержать Киев и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий.
Ранее в Елисейском дворце переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина, а также канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвали «очень откровенными и трудными».
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