Макрон провел переговоры с Байденом и Зеленским о ситуации вокруг Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из сообщения Елисейского дворца.

Песков подтвердил, что Путин ведет телефонные переговоры с Макроном и Шольцем

Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и ограничительные меры в отношении России. Стороны договорилась усилить принятые против РФ санкции, поддержать Киев и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий.

Ранее в Елисейском дворце переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина, а также канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвали «очень откровенными и трудными».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВладимир ЗеленскийДжо БайденЭммануэль Макрон
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