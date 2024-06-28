«Лузер, лжец и пустота»: Теледебаты Байдена и Трампа превратились в комедию
Трамп назвал Байдена «худшим президентом» и призвал проверить его умственные способности, на что тот указал «лузеру и глупцу» на коварные планы Москвы по захвату Белоруссии.
Первые теледебаты президента США, демократа Джо Байдена и его главного соперника на выборах, республиканца Дональда Трампа превратились в череду взаимных оскорблений престарелых политиков, итогом которых эксперты и зрители сочли победу Трампа.
С его именем в России связывают возможность изменений в конфликте на Украине, однако заявления на этот счет экс-президента США прозвучали не слишком воодушевляюще.
«ЛУЗЕР» И «ХУДШИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
У теледебатов в Атланте была одна важная особенность. В отличие от предыдущих встреч подобного рода, они впервые прошли без зрителей. Однако это не смутило Трампа с Байденом, которые не стеснялись в выражениях, пытаясь подколоть друг друга.
«Сонный Джо» первым начал оскорблять соперника, назвав Трампа «лузером и неудачником». В ходе дебатов Байден также называл оппонента «глупцом», «нытиком», «лжецом», «больным придурком» и «чертовым засранцем», - отмечает The New York Post.
Трамп в ответ попытался гиперболизировать оскорбления соперника на выборах, переадресовав их всем своим сторонникам.
«Байден только что назвал меня больным! Вы знаете, что он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников», — указал политик. Кроме того 78-летний экс-глава Белого дома похвастался своим здоровьем, предложив 81-летнему Байдену пройти тест на умственные способности.
Трамп назвал Байдена «худшим президентом за всю американскую историю», назвав его экономическую политику убийственной для страны, которая «живет в аду». Действующего президента США также назвали «манчжурским кандидатом» за то, что он якобы берет деньги у Китая, и «очень плохим и слабым палестинцем» из-за того, что не дает Израилю победить ХАМАС.
Перед дебатами букмекеры принимали ставки, заснет ли во время них Байден или упадет. Ничего такого не произошло, тем не менее, по итогу телеканал CNN сообщил, что выступление действующего главы Белого дома вызвало панику у демократов.
ОТ КИЕВА ДО БЕЛОРУССИИ
Дональд Трамп ранее неоднократно называл «очень хорошими» отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. В этой связи есть мнение, что победа Трампа на выборах в США может ускорить мирное урегулирование на Украине.
В ходе дебатов Трамп заявил, что мир очень близок к третьей мировой войне из-за действий Байдена.
«Если хотите войны — просто дайте Путину взять Киев», — внезапно парировал Байден.
Он также выдвинул экзотическую идею, что после победы над Украиной Россия будет угрожать еще и Белоруссии.
«Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что происходит с Белоруссией? Как вы думаете, что произойдет со странами НАТО?», — сказал Байден, предположив, что Москва не остановится после завершений спецоперации на Украине, поскольку Путин якобы хочет «восстановить то, что было частью советской империи».
Трамп также признал, что Москва выигрывает в конфликте с Киевом, допустив, что российские войска при желании могут занять всю территорию Украины. Он пообещал, что добьется урегулирования украинского конфликта до возможного вступления в президентскую должность 20 января будущего года, отметив при этом, что считает неприемлемыми озвученные Путиным условия завершения спецоперации.
В ходе дебатов оба политика по семь раз произнесли имя Путина, подсчитали внимательные журналисты РИА Новости.
Ну а завершилась дискуссия обращением Байдена к пустому залу: «Я спрашиваю у всех зрителей здесь». При этом в студии никого кроме телевизионщиков не было.
Телеканал CNN сообщил после завершения дебатов cо ссылкой на соответствующий опрос, что 67% считают их победителем Трампа, а 33% Байдена.
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