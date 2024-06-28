«Лузер, лжец и пустота»: Теледебаты Байдена и Трампа превратились в комедию

«ЛУЗЕР» И «ХУДШИЙ ПРЕЗИДЕНТ»

У теледебатов в Атланте была одна важная особенность. В отличие от предыдущих встреч подобного рода, они впервые прошли без зрителей. Однако это не смутило Трампа с Байденом, которые не стеснялись в выражениях, пытаясь подколоть друг друга.

«Сонный Джо» первым начал оскорблять соперника, назвав Трампа «лузером и неудачником». В ходе дебатов Байден также называл оппонента «глупцом», «нытиком», «лжецом», «больным придурком» и «чертовым засранцем», - отмечает The New York Post.

Трамп в ответ попытался гиперболизировать оскорбления соперника на выборах, переадресовав их всем своим сторонникам.

«Байден только что назвал меня больным! Вы знаете, что он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников», — указал политик. Кроме того 78-летний экс-глава Белого дома похвастался своим здоровьем, предложив 81-летнему Байдену пройти тест на умственные способности.

Трамп назвал Байдена «худшим президентом за всю американскую историю», назвав его экономическую политику убийственной для страны, которая «живет в аду». Действующего президента США также назвали «манчжурским кандидатом» за то, что он якобы берет деньги у Китая, и «очень плохим и слабым палестинцем» из-за того, что не дает Израилю победить ХАМАС.

Перед дебатами букмекеры принимали ставки, заснет ли во время них Байден или упадет. Ничего такого не произошло, тем не менее, по итогу телеканал CNN сообщил, что выступление действующего главы Белого дома вызвало панику у демократов.