Байден: После взятия Россией Киева начнется третья мировая война

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на теледебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что после окончания специальной военной операции начнется третья мировая война.

Трамп назвал условия Путина для прекращения огня на Украине неприемлемыми для него

«Если хотите войны — просто дайте (президенту РФ Владимиру) Путину взять Киев», — заявил американский лидер.

По словам главы государства, президент РФ Владимир Путин «хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
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