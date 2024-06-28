Байден: После взятия Россией Киева начнется третья мировая война
28 июня 202406:16
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на теледебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что после окончания специальной военной операции начнется третья мировая война.
«Если хотите войны — просто дайте (президенту РФ Владимиру) Путину взять Киев», — заявил американский лидер.
По словам главы государства, президент РФ Владимир Путин «хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru