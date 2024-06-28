Трамп назвал условия Путина для прекращения огня на Украине неприемлемыми для него

По словам политика, конфликта никогда бы не произошло, если бы российское руководство уважало американского президента.

Также Трамп заявил, что добьется урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще до официального вступления в должность главы государства 20 января 2025 года.

«Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно», — указал Трамп.

Ранее стало известно, что советники Трампа представили ему план по завершению конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

