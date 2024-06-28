Трамп назвал условия Путина для прекращения огня на Украине неприемлемыми для него

Экс-глава США Дональд Трамп на теледебатах с действующим главой Белого дома Джо Байденом заявил, что считает неприемлемыми озвученные лидером России Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта вокруг Украины.

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По словам политика, конфликта никогда бы не произошло, если бы российское руководство уважало американского президента.

Также Трамп заявил, что добьется урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще до официального вступления в должность главы государства 20 января 2025 года.

«Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно», — указал Трамп.

Ранее стало известно, что советники Трампа представили ему план по завершению конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ПутинУкраинаСШАДжо БайденДональд Трамп

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