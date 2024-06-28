Трамп назвал условия Путина для прекращения огня на Украине неприемлемыми для него
Экс-глава США Дональд Трамп на теледебатах с действующим главой Белого дома Джо Байденом заявил, что считает неприемлемыми озвученные лидером России Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта вокруг Украины.
По словам политика, конфликта никогда бы не произошло, если бы российское руководство уважало американского президента.
Также Трамп заявил, что добьется урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще до официального вступления в должность главы государства 20 января 2025 года.
«Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно», — указал Трамп.
Ранее стало известно, что советники Трампа представили ему план по завершению конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ
- Трамп назвал условия Путина для прекращения огня на Украине неприемлемыми для него
- В ЕС выступили за создание нового режима антироссийских санкций
- Медведев: Мирное предложение Путина по Украине носит срочный характер
- В Госдуму внесут законопроект о проверке знания русского языка у детей мигрантов
- ЕК перевела Украине транш в 1,9 миллиарда евро
- СМИ: МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта
- Кеннеди-младший назвал безумным отказ Украины подписать мирное соглашение в 2022 году
- СМИ: В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии
- Колокольцев: Россия ждет от ООН оценки удара по Севастополю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru