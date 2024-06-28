Байден: После победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии
Американский президент Джо Байден на теледебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что в случае победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии.
Он в очередной раз оскорбил российского президента Владимира Путина, назвав его «военным преступником», который «хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину». «Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?», — задался вопросом президент Соединенных Штатов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден не намерен принуждать своего украинского коллегу Владимира Зеленского к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru