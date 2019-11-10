Адмирал: Захватить Калининград невозможно!

Китайское издание Sohu оценило шансы НАТО на захват Калининграда. Уточняется, что оценка была дана на основании доклада, который был подготовлен американскими аналитиками. Согласно документу, пишут Известия, альянсу потребуется две недели, чтобы получить контроль над регионом.

По словам экспертов такие заявления преувеличены. В статье сообщается, что Западу стоит забыть про Калининград по нескольким причинам, пишет пишет RT. В частности, среди причин названо нахождение в области мощной противовоздушной обороны с новейшими ракетными образцами. Кроме того, полагает издание, Москва жестко отреагирует на агрессию НАТО и нападение на российский регион, а России, по мнению аналитиков, нужно всего пять дней, чтобы захватить столицы пяти государств НАТО.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН расценил комментарии китайских СМИ к сценарию захвата Калининграда как отвлекающий маневр.

«В геополитике некоторые государства пытаются использовать разные информационные поводы в своих интересах. Кто-то – с целью наращивания агрессивности, кто-то – чтобы расположить к себе партнеров. Возможно, цель публикации - отвлечь внимание от китайской проблематики. Возможно, Китай хочет подготовить информационный «контрудар» на заявления эксперта США о захвате Калининграда. Информационная война ведь идет! Китай, вероятно, хочет показать странам Европы, что они уязвимы в случае возможного нанесения удара НАТО по России», - предположил парламентарий.