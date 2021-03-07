В Калининграде ответили польскому генералу о войне с НАТО

Алиханов предупредил заграничных соседей в балтийском регионе, что взаимоотношения с солдатами НАТО им не принесут счастья, и пожелал спокойного развития. В беседе с «Комсомольской правдой» губернатор заметил, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам.

«Желаем только, чтобы они спокойно жили, развивались. Натовские танки и американские солдаты, которые, как мы знаем, не очень хорошо себя ведут обычно в такого рода командировках по отношению к местному населению, в том числе, им счастья не принесут», — цитирует калининградского губернатора «Комсомольская правда».

Он также напомнил, что Польша, которой принадлежит две трети Восточной Пруссии, смогла расширить свои границы после Второй мировой войны. Алиханов рекомендовал полякам решить проблему с оттоком населения.

«Поэтому, мне кажется, хватит уже заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать <…> Это апология войны и желание поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках. И готовиться к "четвертой мировой"», — заметил губернатор.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак в издании Defence 24 предположил, что Российская армия сможет отбить все атаки НАТО по Калининграду и захватит страны Балтии в течение двух-четырех дней.

