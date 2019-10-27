В Госдуме рассказали об ответе на «захват» Калининграда
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН пояснил, для чего эксперты США создают сценарии невероятных военных кампаний НАТО.
Неправительственная исследовательская организация The Jamestown Foundation представила доклад «Как защитить государства Балтики». В документе рассматривается перспектива захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения НАТО и России. Исследование выложено на сайте организации, уточняют Известия.
Стaрший нaучный сотрудник фондa и aвтор доклaдa Ричaрд Хукер зaявляет, что Россия не выдержит нaтиск противникa и не сможет контролировaть регион из-зa нaрaщивaния сухопутных военных группировок Польши и СШa нa этой территории, пишет Газета.ру.
Однaко Хукер не обознaчил конкретную причину, по которой моглa бы произойти войнa между между Россией и НАТО в Прибaлтике.
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН назвал несколько причин, по которым подобные сценарии будут и впредь будут появляться в Соединенных Штатах.
«Калининград – лакомый кусочек для стран блока НАТО, потому что существует как обособленная территория нашей страны и прямое соединение с Россией возможно только по воздуху. Отсюда и рождаются невероятные фантазии в головах экспертов. Их измышления служат для лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США и других стран НАТО, а также для поддержания образа России в качестве внешнего врага», - пояснил парламентарий .
Юрий Швыткин согласился с оценкой губернатора Антона Алиханова сценария захвата Калининграда. Глава региона назвал план экспертов США «американской глупостью» и предложил номинировать автора на премию «Небьюла» за фантастическую литературу. Зам главы комитета Госдумы по обороне также поделился впечатлениями о своей рабочей поездке на Балтийский флот в Калининград.
«Конечно, глупость. Дурь в голове западных военачальников. Возможность захвата Калининграда со стороны блока НАТО нами даже не рассматривается. Если они хотят получить по зубам, получить серьезнейший ответный удар, они его получат. Примерно неделю назад я побывал в Калининграде на кораблях Балтийского флота, ознакомился с обороной особого района России. Создана соответствующая морская группировка, сухопутная, средства ПВО, авиация. Отмечу, что военных сил и средств в регионе достаточно не только, чтобы отразить внешнюю агрессию, но чтобы даже мысли не допустить о ее осуществлении!» - заявил парламентарий.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что его внуки в военные игры играют лучше, чем фантазирует военный эксперт США.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Турция рассказала о своей причастности к ликвидации главы ИГ
- Минобороны России доставило в Сирию бронетехнику для военной полиции
- «Сказочки». Украинский экономист об ударе по энергетике из-за дешевого российского угля
- Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией
- СМИ сообщили о ликвидации лидера террористической группировки