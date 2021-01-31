В НАТО разработали план удара по Калининградской области
Появился план удара НАТО по Калининградской области, сообщает Over Defense.
Он предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе - пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие, кораблей и инфраструктуры Балтийского флота, С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде. Как считают в НАТО, это обеспечит безопасность в странах Балтии и Сувалкском коридоре.
Как следует из публикации, для уничтожения «Искандеров» предлагается использовать опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе, а также ракетный удар по хранилищам боеприпасов.
Для нанесения ущерба Балтийскому флоту могут использоваться норвежские ракеты Naval Strike Missile и 155-миллиметровые самоходные гаубицы. Для ликвидации российских систем противовоздушной обороны предлагается задействовать реактивные системы залпового огня WR-40 Langusta, наведение которых может осуществляться посредством беспилотников.
Как сообщил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, озвученный сценарий НАТО носит признаки клинического идиотизма. По его словам, такие публикации «дарят нам возможность развлечься забористой клюквой».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их государств для готовности, в том числе, к «агрессивным действиям» России. В связи с этим он призвал союзников увеличить оборонные расходы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 032 / сут.
Умерли
72 697+512 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+582 тыс. / сут.
- NBC News: Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе страны
- В НАТО разработали план удара по Калининградской области
- СМИ: задержаны трое участников протеста в Петропавловске-Камчатском
- Жители Чувашии не хотят переходить на московское время
- Пристальный взгляд назван симптомом неизлечимой болезни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru