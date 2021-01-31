В НАТО разработали план удара по Калининградской области

Появился план удара НАТО по Калининградской области, сообщает Over Defense.

Он предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе - пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие, кораблей и инфраструктуры Балтийского флота, С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде. Как считают в НАТО, это обеспечит безопасность в странах Балтии и Сувалкском коридоре.

Как следует из публикации, для уничтожения «Искандеров» предлагается использовать опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе, а также ракетный удар по хранилищам боеприпасов.