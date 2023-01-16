«Лицемеры и шантаж»: Путин и Эрдоган обсудили Украину

«ПОСРЕДНИКИ И ЛИЦЕМЕРЫ»

О намерении Эрдогана провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским сообщили на прошлой неделе турецкие СМИ. В Кремле до последнего не подтверждали эту информацию, однако сегодня стало известно, что переговоры лидеров России и Турции состоялись.

«Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова взять на себя роль модератора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной», - рассказали о переговорах в канцелярии президента Турции.

Со своей стороны, в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Эрдоган также обсудили вопрос российско-украинского обмена пленными и ранеными. Кроме того, Путин заявил о лицемерии Киева.

«Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объёмы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», - подчеркнули в пресс-службе Кремля.

В начале января Эрдоган в ходе разговора с Путиным призвал Россию к одностороннему прекращению огня на Украине и мирному решению вопроса. Президент РФ в ответ подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом при условии выполнения Украиной российских требований с учетом «новых территориальных реалий».

В преддверии Рождества Путин поручил российским войскам прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения с Украиной с 12:00 6 января до 24:00 7 января, однако в Киеве отвергли предложение Москвы о перемирии.

Зеленский назвал его «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта и высказал мнение, что Россия якобы хочет «использовать Рождество как передышку», чтобы затем продолжить боевые действия «с новой силой».

Со своей стороны советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал «банальной уловкой» предложение России о рождественском перемирии.