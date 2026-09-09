Экс-кадровик Минобороны Кузнецов получил за взятку 12 лет колонии

По версии следствия, в обмен на помощь он получил от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна земельный участок и здания.

Как сообщает RT, 235-й гарнизонный военный суд назначил Кузнецову наказание в виде 12 лет лишения свободы. Также его оштрафовали на 125 млн рублей и лишили госнаград. Имущество супруги Кузнецова оставили под арестом.

Мартиросяну назначили 10 лет колонии и штраф в 62 млн рублей. Также суд сохранил арест, наложенный на его имущество.

Ранее бывший руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны Константин Кувшинов получил более семи лет колонии по делу о хищении 57 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

