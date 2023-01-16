«Хорошие террористы»: Когда Турция пустит Швецию в НАТО

Турецкий политолог Исмаил Тогрул заявил в эфире НСН, что страны подписали соглашение, которое не было выполнено. 

Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО без изменения законодательства стран, которое позволяет укрывать террористов, заявил турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия отказали Турции в выдаче 130 террористов и напомнил, что это было условием Анкары для одобрения заявки членства стран в НАТО. Тогрул напомнил, что речь идет не только о выдаче террористов.

«Было заключено трехстороннее соглашение, эти государства должны выполнить свои условия, в противном случае, Турция не подтвердит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Союзники Турции по НАТО должны поддерживать своего партнера, а поддержка Швеции и Финляндии играет на руку развитию терроризма в нашем регионе. Подписание соглашения – это желание этих стран показать, что они якобы демократические, хотят все разрешать путем договоренностей. Это говорит о том, насколько двойственный поход у европейцев, в частности, в Швеции к вопросу террора. Для европейцев есть хорошие террористы и плохие террористы. Такой подход и во Франции, они не учитывают международные нормы. Вот вам двуличие европейской политики», - рассказал он.

Также собеседник НСН подчеркнул, что Турция поддерживает расширение НАТО, но не может мириться с законами Швеции, которые помогают укрывать террористов в стране.

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«Здесь не только вопрос выдачи террористов, а еще вопрос изменения законодательства Швеции, чтобы не дать возможность террористам укрыться в этих странах. Самый основной вопрос в этом заключается, в Швеции открыто поддерживается террор, надо изменить этот подход, остальное ерунда. Турция не выступает против расширения НАТО, Турция является активным членом НАТО», - подытожил политолог.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН призвал ответить на заявления Швеции о готовности разместить ядерное оружие.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в мае прошлого года, однако процесс их присоединения к альянсу заблокировали Турция и Венгрия. Тогда турецкие власти потребовали выдать граждан, которых в Анкаре считают террористами, прежде всего речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияШвецияТурцияНАТОРеджеп Тайип Эрдоган
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