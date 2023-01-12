СМИ: Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по теме гуманитарного коридора 12 или 13 января. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.
Отмечается, что о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным и Зеленским заявил главный турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине и готова взять на себя их лечение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- В Госдуме заявили об отсутствии необходимости военных сборов для всей молодежи
- СМИ: Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
- Командир полка имени Кадырова опроверг информацию о сдаче в плен в зоне СВО
- В Конгрессе США призвали расследовать инциденты с секретными документами у Байдена
- Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после потери Соледара
- Юристы Байдена обнаружили секретные документы в гараже его дома
- Посредник США по обмену заключенными подтвердил освобождение Дадли в России
- Войска ВСУ лишились порядка 200 бойцов в ходе контратаки на Соледар
- «Газпром» обеспечил газификацию 2023 года договорами на 177 млрд руб.
- СМИ: в Подмосковье двое контрактников сбежали из воинских частей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru