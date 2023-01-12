СМИ: Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по теме гуманитарного коридора 12 или 13 января. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

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Отмечается, что о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным и Зеленским заявил главный турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине и готова взять на себя их лечение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганТелефонный Разговор
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