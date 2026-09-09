«Эти кредиторы работают вне правового поля, поэтому не работают никакие механизмы защиты прав потребителей. На сайте ЦБ можно проверить организацию через справочник, просто вбить название. Если такой организации нет в перечне, значит, она занимается деятельностью без лицензии. Они могут создавать страницы в интернете, привлекать якобы хорошими условиями, обещать кредит без документов. Такие фирмы даже могут назвать себя чужим именем, предоставить лицензии, но в итоге станет ясно, что никаких лицензий и легальной организации не существует. Сказочные условия и выдача без документов – это признаки черного кредитора. Такие кредиторы всегда выдавали кредит под залог единственного жилья, это было всегда, огромное количество кейсов. Теперь просто эти кейсы начали признавать нелегальным кредитованием, а не какими-то сделками», - объяснил он.

При этом он отметил, что Банк России был готов к росту числа таких «участников» рынка.

«Хорошо, чтоб Банк России обращает внимание на то, что нелегальных кредиторов стало больше. Год назад, когда обсуждалось ужесточение деятельности МФО, было понятно, что это повлечет за собой рост нелегального кредитования. Можно замалчивать, а можно работать и показывать цифры. Это было предсказуемо, к этому готовились. Банк России выявляет такие организации, передает это в органы, потом уже доходит вплоть до уголовной ответственности», - добавил собеседник НСН.

Рост кредитования предпринимателей в России при высоких ставках и дорогих деньгах происходит благодаря льготным программам кредитования с господдержкой, но эта поддержка не будет бесконечной, заявил НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

