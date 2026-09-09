Без денег и жилья: Как заманивают россиян нелегальные кредиторы
Эльман Мехтиев заявил НСН, что сейчас огромное количество кейсов, когда черные кредиторы предлагают кредит под залог жилья, права потребителя в таком случае сложно защитить.
Нелегальные кредиторы предлагают сказочные условия, оформление без документов и работают без лицензии, проверить любую организацию можно на сайте ЦБ, заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с НСН.
Центробанк с начала 2026 года выявил около 360 нелегальных кредиторов, продвигающих свои услуги в интернете, — это почти в шесть раз больше, чем годом ранее. Их активность растет на фоне снижения доступности ссуд в банках и МФО. Кроме того, черные кредиторы всё чаще выдают займы под залог единственного жилья, пишут «Известия». Мехтиев раскрыл методы работы таких «игроков».
«Эти кредиторы работают вне правового поля, поэтому не работают никакие механизмы защиты прав потребителей. На сайте ЦБ можно проверить организацию через справочник, просто вбить название. Если такой организации нет в перечне, значит, она занимается деятельностью без лицензии. Они могут создавать страницы в интернете, привлекать якобы хорошими условиями, обещать кредит без документов. Такие фирмы даже могут назвать себя чужим именем, предоставить лицензии, но в итоге станет ясно, что никаких лицензий и легальной организации не существует. Сказочные условия и выдача без документов – это признаки черного кредитора. Такие кредиторы всегда выдавали кредит под залог единственного жилья, это было всегда, огромное количество кейсов. Теперь просто эти кейсы начали признавать нелегальным кредитованием, а не какими-то сделками», - объяснил он.
При этом он отметил, что Банк России был готов к росту числа таких «участников» рынка.
«Хорошо, чтоб Банк России обращает внимание на то, что нелегальных кредиторов стало больше. Год назад, когда обсуждалось ужесточение деятельности МФО, было понятно, что это повлечет за собой рост нелегального кредитования. Можно замалчивать, а можно работать и показывать цифры. Это было предсказуемо, к этому готовились. Банк России выявляет такие организации, передает это в органы, потом уже доходит вплоть до уголовной ответственности», - добавил собеседник НСН.
Рост кредитования предпринимателей в России при высоких ставках и дорогих деньгах происходит благодаря льготным программам кредитования с господдержкой, но эта поддержка не будет бесконечной, заявил НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
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