Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными между РФ и Украиной

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля.

В частности, стороны обсудили обмен пленных между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными. Путин обратил внимание на деструктивную линию Киева.

«Ставка на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники», - говорится в сообщении.

Путин упрекнул Киев в лицемерии, напомнив Эрдогану, как украинское руководство отвергло предложение России о рождественском перемирии. Также Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с вывозом украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.

Не остались без внимания и российско-турецкие отношения, а также ситуация в Сирии.

