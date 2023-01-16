Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными между РФ и Украиной
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля.
В частности, стороны обсудили обмен пленных между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными. Путин обратил внимание на деструктивную линию Киева.
«Ставка на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники», - говорится в сообщении.
Путин упрекнул Киев в лицемерии, напомнив Эрдогану, как украинское руководство отвергло предложение России о рождественском перемирии. Также Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с вывозом украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.
Не остались без внимания и российско-турецкие отношения, а также ситуация в Сирии.
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