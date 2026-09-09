«Эскалация напряженности между Ираном и США переходит в новую фазу непосредственного реагирования на американское присутствие в Ормузском проливе. Сейчас Тегеран контролирует его, а американцы блокируют подходы к нему. США хотят установить полный контроль, чтобы парализовать морское сообщение с Ираном. Это оказывает серьезное влияние на его экономическое состояние. Однако иранское руководство набирается сил и потенциала для того, чтобы покончить с американской блокадой. Раньше у Тегерана была достаточно пассивная позиция. Однако на атаки американцев иранцы каждый раз отвечали серьезными ударами по их базам на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Теперь стратегическая инициатива перешла к Ирану», - отметил собеседник НСН.

По оценке эксперта, Тегеран полон решимости помешать американцам установить полную блокаду Ормузского пролива.

«США сейчас выбрали тактику удушения иранской экономики морским путем - на расстоянии 200-300 км от пролива заблокировали все подходы к Ирану. Однако Тегеран прямо заявляет, что, если американцы будут мешать транспортному сообщению, особенно проходу иранских судов и танкеров, он будет наносить серьезные удары по военным кораблям США и силам, которые сосредоточены в зоне Ормузского пролива. Это будет уже другой уровень эскалации», - заключил Раджаб Сафаров.