Новая фаза эскалации: Чем грозят взаимные удары США и Ирана
Тегеран готов атаковать корабли ВМС США в ответ на экономическое и силовое давление Вашингтона, заявил НСН гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Противостояние США с Ираном выходит на новый уровень эскалации, заявил НСН генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Так он прокомментировал угрозы Тегерана полностью блокировать Ормузский пролив в ответ на давление со стороны США.
Экономические меры Вашингтона в отношении Тегерана могут привести к полной блокаде Ормузского пролива иранскими военными. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Он подчеркнул, что оперативная стратегия Тегерана в отношении кораблей и баз США фундаментально пересмотрена, что указывает на серьёзность намерений Тегерана в случае эскалации конфликта.
«Эскалация напряженности между Ираном и США переходит в новую фазу непосредственного реагирования на американское присутствие в Ормузском проливе. Сейчас Тегеран контролирует его, а американцы блокируют подходы к нему. США хотят установить полный контроль, чтобы парализовать морское сообщение с Ираном. Это оказывает серьезное влияние на его экономическое состояние. Однако иранское руководство набирается сил и потенциала для того, чтобы покончить с американской блокадой. Раньше у Тегерана была достаточно пассивная позиция. Однако на атаки американцев иранцы каждый раз отвечали серьезными ударами по их базам на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Теперь стратегическая инициатива перешла к Ирану», - отметил собеседник НСН.
По оценке эксперта, Тегеран полон решимости помешать американцам установить полную блокаду Ормузского пролива.
«США сейчас выбрали тактику удушения иранской экономики морским путем - на расстоянии 200-300 км от пролива заблокировали все подходы к Ирану. Однако Тегеран прямо заявляет, что, если американцы будут мешать транспортному сообщению, особенно проходу иранских судов и танкеров, он будет наносить серьезные удары по военным кораблям США и силам, которые сосредоточены в зоне Ормузского пролива. Это будет уже другой уровень эскалации», - заключил Раджаб Сафаров.
Между тем, в Вашингтоне заявили, что не позволят Тегерану держать мировую экономику в заложниках блокадой Ормузского пролива. Такую позицию телеканалу «Аль Джазира» озвучил неназванный представитель Госдепартамента США. По его словам, Вашингтон координирует свои усилия с партнерами в регионе.
Иранская гостелерадиокомпания в ночь на 9 сентября сообщила об ударах США по трем гражданским судам Исламской республики в Персидском заливе. Центральное командование Вооруженных сил США в свою очередь заявило об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров. Иран в ответ нанес ракетные удары по двум авиабазам в Иордании, используемым американскими военными. МИД Ирана заявил, что очередные удары ВС США по иранским судам ведут к новому витку эскалации и угрожают безопасности не только в регионе, но и во всем мире.
Уже в ближайшее время цены на нефть могут дойти до 120 долларов за баррель, так как это единственный шанс Ирана противостоять США в конфликте. Такой прогноз Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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