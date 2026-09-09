«Любое визовое послабление, безусловно, является стимулом для роста туристического потока. Но в случае с Малайзией и Индонезией стоит учитывать, что визовые формальности для граждан России и без того сведены к минимуму, поэтому их полная отмена даст лишь незначительный прирост. Гораздо более существенным фактором, ограничивающим массовый спрос, остается авиаперевозка. Да, «Аэрофлот» выполняет прямые перелеты в Денпасар. Однако ограниченная частота таких рейсов все еще недостаточна для формирования массового турпотока. Без расширения полетных программ и увеличения регулярности прямого авиасообщения эти направления будут сохранять преимущественно индивидуальный, а не массовый характер.

Он также раскрыл цены на это направление для россиян.

«Что касается цен, то они, конечно же, зависят в первую очередь от уровня отеля. Но если говорить о данных направлениях, то средний чек по нашей компании сейчас составляет ориентировочно 120–150 тысяч рублей на человека. Связано это в первую очередь со стоимостью перелета, которая вносит серьезную лепту в итоговую цену. Кроме того, туристы, летящие на дальнемагистральные направления, обычно планируют поездку на длительный срок: средняя продолжительность тура здесь составляет от 10 до 14 ночей, что также закономерно формирует общий бюджет поездки. При этом мы рассматриваем возможность того, что при увеличении туристического потока и расширении авиаперевозки стоимость перелета может снизиться, что, в свою очередь, способно сделать путевки в эти страны доступнее», - рассказал он.

В сентябре цены в Турции и Египте будут еще высокими, «скидки» начнутся ближе к зимнему сезону, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

