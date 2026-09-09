Туроператоры призвали расширить полетные программы на Бали для снижения цен
Сегодня средний чек по Индонезии для россиян составляет ориентировочно 120–150 тысяч рублей на человека, заявил НСН Воскан Арзуманов.
Россияне пока не могут массово путешествовать на Бали из-за ограниченной авиаперевозки, что влияет и на цены, заявил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии (РСТ) Воскан Арзуманов.
Россия скоро заключит с Индонезией и Малайзией соглашения о безвизовом режиме. Об этом РИА Новости рассказал глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев. Арзуманов оценил, как это повлияет на турпоток.
«Любое визовое послабление, безусловно, является стимулом для роста туристического потока. Но в случае с Малайзией и Индонезией стоит учитывать, что визовые формальности для граждан России и без того сведены к минимуму, поэтому их полная отмена даст лишь незначительный прирост. Гораздо более существенным фактором, ограничивающим массовый спрос, остается авиаперевозка. Да, «Аэрофлот» выполняет прямые перелеты в Денпасар. Однако ограниченная частота таких рейсов все еще недостаточна для формирования массового турпотока. Без расширения полетных программ и увеличения регулярности прямого авиасообщения эти направления будут сохранять преимущественно индивидуальный, а не массовый характер.
Он также раскрыл цены на это направление для россиян.
«Что касается цен, то они, конечно же, зависят в первую очередь от уровня отеля. Но если говорить о данных направлениях, то средний чек по нашей компании сейчас составляет ориентировочно 120–150 тысяч рублей на человека. Связано это в первую очередь со стоимостью перелета, которая вносит серьезную лепту в итоговую цену. Кроме того, туристы, летящие на дальнемагистральные направления, обычно планируют поездку на длительный срок: средняя продолжительность тура здесь составляет от 10 до 14 ночей, что также закономерно формирует общий бюджет поездки. При этом мы рассматриваем возможность того, что при увеличении туристического потока и расширении авиаперевозки стоимость перелета может снизиться, что, в свою очередь, способно сделать путевки в эти страны доступнее», - рассказал он.
В сентябре цены в Турции и Египте будут еще высокими, «скидки» начнутся ближе к зимнему сезону, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
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