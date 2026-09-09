Военэксперт Матвийчук объяснил сложность штурма Краматорска

По его словам, это достаточно укрепленный район, который Украина с 2014 года «превращали в крепость».

«Кроме того, фортификация наложена на промышленный район: это шахты, это выработки, это копры... очень сложная задача», — подчеркнул он.

Ранее Матвийчук заявил «Радиоточке НСН», что на изоляцию и взятие Дружковки, Краматорска и Славянска уйдёт от нескольких недель до месяца.