Военэксперт Матвийчук объяснил сложность штурма Краматорска
Взятие Краматорска является очень сложной задачей. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, это достаточно укрепленный район, который Украина с 2014 года «превращали в крепость».
«Кроме того, фортификация наложена на промышленный район: это шахты, это выработки, это копры... очень сложная задача», — подчеркнул он.
Ранее Матвийчук заявил «Радиоточке НСН», что на изоляцию и взятие Дружковки, Краматорска и Славянска уйдёт от нескольких недель до месяца.
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