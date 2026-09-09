Стадион в Останкино хотят снести ради падела, а в Лобне «война водоканалов»

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Стадион в московском парке Останкино уже много лет является излюбленным местом для юных спортсменов и взрослых. Это место облюбовали футболисты, хоккеисты, бегуны, при этом заниматься там можно совершенно бесплатно. Однако этой идиллии может скоро прийти конец. Спортсмены узнали о планах снести стадион и каток, а на их месте построить платные падел-корты. Работы должны начаться уже 18 сентября, и все находятся в недоумении.

«Проблема заключается в том, что у нас сносят стадион, на котором тренируется не только наш район и даже округ, а со всей Москвы из Московской области сюда съезжаются дети для тренировок и целые команды. Это бесплатный стадион внутри парка Останкино, ему, наверное, уже лет 15. Он в парке, на свежем воздухе, в окружении вековых деревьев, вокруг еще стоят тренажеры. То есть это то место, где можно реально прийти и на свежем воздухе заниматься спортом. А сейчас, видимо, решили на фоне моды игры в падел снести стадион и сделать там платный корт. Зачем? Почему? Нам ничего не объясняют, даже не дают проект, а просто проинформировали о том, что будут строить закрытый падел-корт. При этом на территории ВДНХ, буквально в километре от этого места уже есть такой падел-корт, и он даже не загружен. То есть это вдвойне никому не нужно. Еще дополнительно хотят вырубать деревья, что особенно кощунственно в Останкинском парке, где растут трехсотлетние дубы», - возмутилась в беседе с НСН местная жительница Наталья Клевенская.

По ее словам, за стадион в Останкинском парке уже пытались заступиться блогеры и известные спортивные комментаторы Дмитрий Губерниев, Кирилл Кикнадзе и Роман Нагучев, однако у них ничего не получилось.

НСН обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выяснить, кто решил, что платный падел лучше бесплатного футбола?

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Ну а в подмосковной Лобне другая проблема. По всем городу пропал напор воды в кранах. Если днем она еще течет тонкой струйкой, то вечером помыться невозможно. Эта ситуация продолжается уже три недели. Местные жители считают ее следствием «войны водоканалов».

«Недели три уже, как это продолжается. У нас пятый этаж, старые дома. Днем еще вода идет, но сильного напора нет, а к вечеру, когда народ с работы приходит и начинается мыться, до нас вода вообще не доходит. У нас есть частная компания, водоканал «Чайка» и Лобненский водоканал. Вроде как они что-то там не поделили. Судя по разговорам кто-то кого-то хочет «подмять». Кто-то где-то напор не дает или прикрывают шлюзы. Уже третью неделю эта «война идет», все в курсе и глава города тоже, а решений пока никаких нет», - рассказал НСН один из местных жителей.

Он подчеркнул, что эта проблема не конкретно их пятиэтажки, а всего города.

Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева разобраться с «воинствующими» водоканалами и вернуть воду жителям Лобни.