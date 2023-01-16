Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным
Лидер Турции Тайип Эрдоган заявил, что в то время, как все «напали на Россию», он сохранил и поддерживал отношения с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NTV Haber.
«Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», — сказал Эрдоган.
Он отметил роль президента России в поддержке африканских государств, который предложил бесплатно отправить зерно и удобрения этим странам.
Ранее Эрдоган выступил в поддержку организации гуманитарного коридора для помощи раненным из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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