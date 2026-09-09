«Наши военнослужащие — настоящие профессионалы. Они имеют успех не только на полях специальной военной операции, но и глубоко в обороне нашей страны», - сказал парламентарий.

Он добавил, что профессионализм и мастерство российских военнослужащих «позволяют обеспечивать выполнение боевых задач и безопасность граждан».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, что ВС РФ воздерживаются от массированного применения ракетного комплекса «Орешник», чтобы избежать жертв среди гражданского населения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

