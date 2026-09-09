В Госдуме объяснили, как удалось перехватить дальнобойную ракету ВСУ «Нептун»

Дальнобойная украинская ракета «Нептун», которой 9 сентября ВСУ намеревались ударить по России, была перехвачена благодаря профессионализму российских военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Российские саперы рассказали про снаряд, пробивающий бетонные стены

«Наши военнослужащие — настоящие профессионалы. Они имеют успех не только на полях специальной военной операции, но и глубоко в обороне нашей страны», - сказал парламентарий.

Он добавил, что профессионализм и мастерство российских военнослужащих «позволяют обеспечивать выполнение боевых задач и безопасность граждан».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, что ВС РФ воздерживаются от массированного применения ракетного комплекса «Орешник», чтобы избежать жертв среди гражданского населения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: НСН/Скриншот видео Defense express
ТЕГИ:СпецоперацияПВОРакетаВСУГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры