В Госдуме объяснили, как удалось перехватить дальнобойную ракету ВСУ «Нептун»
Дальнобойная украинская ракета «Нептун», которой 9 сентября ВСУ намеревались ударить по России, была перехвачена благодаря профессионализму российских военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Наши военнослужащие — настоящие профессионалы. Они имеют успех не только на полях специальной военной операции, но и глубоко в обороне нашей страны», - сказал парламентарий.
Он добавил, что профессионализм и мастерство российских военнослужащих «позволяют обеспечивать выполнение боевых задач и безопасность граждан».
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, что ВС РФ воздерживаются от массированного применения ракетного комплекса «Орешник», чтобы избежать жертв среди гражданского населения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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