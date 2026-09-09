Фильм Мартина Макдоны «Дикая лошадь номер 9» является главным претендентов на победу на Венецианском кинофестивале, заявила в интервью НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Фильмом открытия фестиваля стали «Чернила» от создателя «На игле» и «Миллионера из трущоб» Дэнни Бойла. Там уже успели показать и многие другие картины, о которых говорили эксперты. Находящаяся в Венеции Ромодановская назвала своих фаворитов.