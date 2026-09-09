«Лошадь» вне конкуренции: Какие фильмы взбудоражили Венецианский фестиваль
Все называют фаворитом новый фильм Мартина Макдоны, «Чернила» не дотягивают до «Золотого льва», а «Чертов ублюдок» вызвал много споров, сказала в эфире НСН Нина Ромодановская.
Фильм Мартина Макдоны «Дикая лошадь номер 9» является главным претендентов на победу на Венецианском кинофестивале, заявила в интервью НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Фильмом открытия фестиваля стали «Чернила» от создателя «На игле» и «Миллионера из трущоб» Дэнни Бойла. Там уже успели показать и многие другие картины, о которых говорили эксперты. Находящаяся в Венеции Ромодановская назвала своих фаворитов.
«Я сейчас в Венеции, нахожусь здесь с самого начала фестиваля и смотрю в основном конкурсные фильмы. Фильмом номер один абсолютно у всех, с кем бы я ни разговаривала, и у меня в том числе, стала новая картина Мартина Макдоны «Дикая лошадь номер 9» с Джоном Малковичем в главной роли. В первой тройке, за которую я буду болеть, когда будут раздавать призы, также корейский фильм «Возможная любовь» и новый фильм Кейси Аффлека «Компания». Однако фильм Макдоны и Малкович абсолютно вне конкуренции. Все прочат ему Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль, однако жюри всегда имеет свои резоны», - отметила эксперт.
По ее словам, «Чернила» Бойла и «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном не дотягивают до «Золотого льва», а «Чертов ублюдок» Вернера Херцога вызвал споры.
«Что касается «Чернил» и «Прайм-тайма» - это хорошие фильмы больших режиссеров, но для меня они не дотягивают до «Золотого льва» (если бы я раздавала «Львов»). Фильм «Чертов ублюдок» вызвал очень много споров среди профессионалов. Я слышу разные точки зрения, и для меня самой фильм не так прост, как казался сразу после просмотра, и по форме, и по содержанию. Когда начинаешь о нем размышлять, то понимаешь, что Херцог - очень крупный режиссер с большим запасом творческой энергии. В 83 года он снимает кино, о котором тебе хочется думать. Вчерашний фильм «Бункер» уважаемого мной театрального режиссера Флориана Зеллера с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус в главных ролях был снят в Лондоне. Казалось бы, предпосылки очень классные. Однако фильм оказался настолько глянцевым и дающим так мало пищи для размышлений, что его можно назвать разочарованием», - констатировала Ромодановская.
Она сообщила, что в Венеции обсуждают и фильм «Дау» режиссера Ильи Хржановского, признанного в РФ иноагентом.
«Его обсуждают, как и все фильмы программы. При этом фильм очень сильно перемонтирован. Из многочасового сериала, который был изначально, собрана довольно цельная картина, которая настойчиво проводит мысль об ужасах тоталитаризма и его последствиях», - заключила собеседница НСН.
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» весной 2026 года получил Гран-при Каннского кинофестиваля, второй по значимости приз, а «Золотая пальмовая ветвь» досталась румынскому фильму «Фьорд», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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