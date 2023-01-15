СМИ: Путин остается победителем в споре о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

«Господин Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса», — отмечается в материале.

По мнению журналистов, в ближайшее время Запад не получает никаких долгосрочных стратегических выгод от конфликта на Украине, если не брать в расчет потенциального «поражения России или смены власти в Москве». Исключением является расширение НАТО при вступлении в организацию Финляндии и Швеции.

Несмотря на эту соблазнительно близкую перспективу, она заблокирована ключевым членом альянса — Турцией, отмечает RT.

По мнению журналистов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — «неутомимый торгаш», стремящийся добиться уступок от своих союзников по НАТО всевозможными рычагами.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО «означало бы тяжелое стратегическое поражение Владимира Путина» и увеличило бы территорию альянса вдоль границы России.

Ранее Турция для вступления Швеции в НАТО потребовала от Стокгольма «слишком многого», но рано или поздно Анкара одобрит шведскую заявку на вступление в Североатлантический альянс. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на премьер-министра королевства Ульфа Кристерссона.

