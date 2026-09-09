На рынке бытовой электроники случился кризис, поэтому пользователи активно скупают модели подешевле, рассказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

В России вырос спрос на смартфоны с минимальным объемом памяти. Доля продаж моделей с накопителями на 64-128 гигабайт (ГБ) увеличилась на 5-7%. Покупатели выбирают базовые версии, чтобы сэкономить. Об этом сообщают «Известия». Подстрешного не удивила такая статистика.