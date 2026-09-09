Главное - интернет: Почему россияне скупают смартфоны с минимальной памятью
Искусственный интеллект забирает основные комплектующие для телефонов, заявил НСН Константин Подстрешный.
На рынке бытовой электроники случился кризис, поэтому пользователи активно скупают модели подешевле, рассказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
В России вырос спрос на смартфоны с минимальным объемом памяти. Доля продаж моделей с накопителями на 64-128 гигабайт (ГБ) увеличилась на 5-7%. Покупатели выбирают базовые версии, чтобы сэкономить. Об этом сообщают «Известия». Подстрешного не удивила такая статистика.
«На рынке бытовой электроники бушует затянувшийся кризис. Из-за взрывного роста нейросетей производители микросхем сменили приоритеты и переключились на поставки для корпоративного сегмента. Туда уходит львиная доля комплектующих, поэтому они сейчас в дефиците. Устройства с большим объемом памяти дорожают. При выборе модели смартфона — память это первое, на чем можно сэкономить. Ребенку не важно, 128 или 256 ГБ — он замусорит весь доступный объем, любого будет мало. Еще одна причина роста спроса — второй телефон для приложений, включая банковские, которые недоступны в цифровых магазинах Apple и Google. Главное сегодня — стабильный и быстрый доступ в интернет, поэтому минусов у таких моделей особых нет», — указал он.
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук раскрыл НСН, сколько будут стоить раскладной iPhone Ultra в России.
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