В РФ предрекли снижение поддержки Зеленского из-за его поведения при Уиткоффе

Часть элиты США может отказаться от поддержки президента Украины Владимира Зеленского из-за его поведения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

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По словам депутата Верховной Рады Анны Скороход, американские перегворщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были в большом шоке от поведения украинского лидера. По мнению Журавлева, это вряд ли приведёт к отказу американских элит от поддержки Зеленского, однако есть надежда, что таких людей в США станеть меньше.

Также эксперт указал, что произошедшее в Киеве может лишь отчасти повлиять на вопросы урегулирования украинского конфликта.

«Значительная часть американской элиты не поддерживает своего президента Дональда Трампа. В этих условиях любые выходки Зеленского, скорее всего, ему простят», - заключил Журавлев, допустив, что в крайнем случае украинского лидера заменят «другим «попугаем».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа резко раскритиковал нарушение дипломатического дресс-кода членами украинской делегации на встрече с Уиткоффом и Кушнером в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыСШАУкраинаВладимир Зеленский

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