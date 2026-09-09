В РФ предрекли снижение поддержки Зеленского из-за его поведения при Уиткоффе

По словам депутата Верховной Рады Анны Скороход, американские перегворщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были в большом шоке от поведения украинского лидера. По мнению Журавлева, это вряд ли приведёт к отказу американских элит от поддержки Зеленского, однако есть надежда, что таких людей в США станеть меньше.

Также эксперт указал, что произошедшее в Киеве может лишь отчасти повлиять на вопросы урегулирования украинского конфликта.

«Значительная часть американской элиты не поддерживает своего президента Дональда Трампа. В этих условиях любые выходки Зеленского, скорее всего, ему простят», - заключил Журавлев, допустив, что в крайнем случае украинского лидера заменят «другим «попугаем».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа резко раскритиковал нарушение дипломатического дресс-кода членами украинской делегации на встрече с Уиткоффом и Кушнером в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

