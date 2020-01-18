Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН прокомментировала заявление Варшавы о польских картинах в России.
Министерство инострaнных дел Польши зaявило о прaвaх польской стороны нa ряд произведений искусствa в России.
В сообщении ведомства в Twitter говорится, что польскaя культурa «понеслa огромные потери из-зa действий СССР».
Во внешнеполитическом ведомстве Польши утверждaют, что среди тaких произведений искусствa — «Мaдоннa Глоговскaя» Лукaсa Крaнaхa — стaршего, «Девочкa с голубем» Антуaнa Пэнa, «Птичий двор» Дaниэля Шульцa, a тaкже «Лесной пейзaж» Янa Брейгеля — стaршего.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН возмутилась бездоказательным заявлением Польши с претензией на ряд картин, которые экспонируются в российских музеях.
«Я не слыхала о каких-то претензиях Польши к России по поводу наследия, якобы, ею утраченного. Не знаю этого. Дело в том, что работ, например, с сюжетом мадонна с младенцем даже одного и того же автора очень много. Имя автора и название картины – это не исчерпывающая информация. В случае претензий Польши оттуда в Россию должно быть достоверное адресное обращение - какая именно картина и какого автора, из какого польского музея пропала и в каком русском музее, по мнению Польши, оказалась. Пока права Польши на картины в России заявлены совершенно голословно. Это заявление рассчитано на людей, которые не понимают тонкостей. Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали? Если у Польши есть какая-то информация, она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в Министерство культуры РФ или правительство нашей страны, а потом что-либо заявлять», - считает эксперт.
Напомним, Варшава и Москва расходятся в трактовках событий времен Второй мировой войны. Эту тему в своих выступлениях несколько раз поднимал Владимир Путин. Польские власти отвечали диаметрально.
Ранее историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН назвал недемократичным поведением попытку Польши запретить «российскую трактовку истории». Он отметил, что «любые запреты на своей территории достаточно смешны и ни к чему не приведут».
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