Антонова возмутилась претензиями Польши на картины в российских музеях

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН возмутилась бездоказательным заявлением Польши с претензией на ряд картин, которые экспонируются в российских музеях.

«Я не слыхала о каких-то претензиях Польши к России по поводу наследия, якобы, ею утраченного. Не знаю этого. Дело в том, что работ, например, с сюжетом мадонна с младенцем даже одного и того же автора очень много. Имя автора и название картины – это не исчерпывающая информация. В случае претензий Польши оттуда в Россию должно быть достоверное адресное обращение - какая именно картина и какого автора, из какого польского музея пропала и в каком русском музее, по мнению Польши, оказалась. Пока права Польши на картины в России заявлены совершенно голословно. Это заявление рассчитано на людей, которые не понимают тонкостей. Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали? Если у Польши есть какая-то информация, она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в Министерство культуры РФ или правительство нашей страны, а потом что-либо заявлять», - считает эксперт.

Напомним, Варшава и Москва расходятся в трактовках событий времен Второй мировой войны. Эту тему в своих выступлениях несколько раз поднимал Владимир Путин. Польские власти отвечали диаметрально.

Ранее историк и телеведущий Николай Сванидзе в эфире НСН назвал недемократичным поведением попытку Польши запретить «российскую трактовку истории». Он отметил, что «любые запреты на своей территории достаточно смешны и ни к чему не приведут».

