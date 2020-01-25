Политолог: Россия не будет реагировать на финансовые претензии Польши
Политолог Александр Асафов в эфире НСН оценил свежесть идеи Польши потребовать от России компенсацию по итогам Второй мировой войны.
Польшa плaнирует получить денежную компенсaцию зa ущерб, нaнесенный стрaне в годы Второй мировой войны не только от Гермaнии, но и от России. Тaкое зaявление в интервью тaблоиду Bild сделaл лидер прaвящей в стрaне пaртии «Прaво и спрaведливость» (PiS) Ярослaв Кaчиньский, сообщaет РИA Новости.
Кaчиньский подчеркнул, что требовaния Польши в этом вопросе «не имеют срокa дaвности».
Политолог Александр Асафов в эфире НСН напомнил, что тема репараций, реституций и прочих вознаграждений Польши по итогам Второй мировой войны от Германии, России, Украины и ряда других стран не нова. Он отметил, что польская правящая партия «Прaво и спрaведливость» умудрилась втянуть в обсуждение этого вопроса даже президента страны Анджея Дуду.
«Тема с компенсациями Польше в России обсуждалась много раз. В России не будет никакой реакции, отличной от предыдущей. Финансовые претензии Польши к Российской Федерации – это глупость. Все вопросы по поводу репараций Польше в ХХ веке были закрыты. Новые высказывания Качиньского демонстрируют, в первую очередь, финансовые претензии Польши, а не претензии территориального характера. Для Польши вопрос денег – сверхактуальная проблема, поскольку в 2019 году закончились субсидии Евросоюза, которые Варшава получала в очень большом размере. Поэтому ей нужно срочно искать источники поступления внешних средств, и 20-50 попытка Польши получить от разных государств репарации за Вторую мировую войну кажется Варшаве перспективной идеей. Но никаких последствий и даже дипломатических реакций со стороны России, несмотря на обострение отношений между странами, думаю, не последует», - спрогнозировал эксперт.
Ранее старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН пояснил, что сделает Польша для запрета «российской трактовки истории». Он отметил, что Польша уже ввела законодательный запрет на «российскую пропаганду» на собственной территории.
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