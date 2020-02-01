Сванидзе спрогнозировал, чем закончится «война исторических интерпретаций» между Польшей и Россией
Историк и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал почему Польше необходимо закончить спор с Россией о репарациях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского о требованиях репараций от РФ.
«Павел, перестаньте шаромыжничать», - написала Захарова в своем Facebooк, предварительно процитировав слова Яблонского из СМИ.
Ранее Яблонский в интервью Radio Zet заявил, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать военные репарации с Москвы за ущерб, который понесла Польша в годы Второй мировой войны. Варшава возлагает всю ответственность на Советский Союз, Москва с такой позицией не соглашается.
Историк и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал претензии главы польского МИДа «очень азартным и эмоциональным заявлением». По мнению собеседника НСН, причиной высказывания Яблонского стала «война исторических интерпретаций». Разные оценки и подходы к началу и итогам Второй мировой войны со стороны России и Польши – основная проблема современных взаимоотношений наших стран, считает Николай Сванидзе.
«Идет война исторических интерпретаций, очень резкая, враждебная, на грани фола. На самом деле, в ней нет правых и виноватых – все хороши. В том, что касается начала войны, у нас (у России – прим. НСН) слабая позиция. Я бы на месте политиков и дипломатов не поднимал эту тему. Напомню, через неделю после подписания пакта Молотова-Риббентропа, Гитлер вторгся в Польшу, начав Вторую мировую войну. После этого, через 2,5 недели советские войска вошли в Польшу. Но в конце войны освободили ее от нацизма. А после этого Советский Союз фактически сделал Польшу своим протекторатом, своей провинцией. Советские войска, будучи сами не свободными, освободили Польшу от нацизма. Ситуация очень сложная и запутанная», - напомнил Сванидзе исторический конфликт между Польшей и Россией.
Историк призвал представителей стран пожать друг другу руки и начать писать отношения с чистого листа. В противном случае, считает эксперт, может возникнуть новый конфликт между Польшей и Россией.
«Каждый продолжает эту битву в блеском в глазах и огоньком. И напрасно. История взаимоотношений наших народов такова, что одной искры достаточно, чтобы все загорелось. Ни о каких репарациях речь идти не может. Это настолько воспаленная история – наших взаимоотношений, - что нужно пожать друг другу руки и начать все с чистого листа. Если же ковырять эту рану, это можно делать до бесконечности, и правых и виноватых не найти», - предупредил историк.
Ранее политолог Александр Асафов в эфире НСН объяснил, что в последнее время Польше заговорили о компенсациях от Германии и России из-за того, что в 2019 года Евросоюз прекратил оказывать Варшаве финансовую помощь.
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