Сванидзе спрогнозировал, чем закончится «война исторических интерпретаций» между Польшей и Россией

Историк и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал претензии главы польского МИДа «очень азартным и эмоциональным заявлением». По мнению собеседника НСН, причиной высказывания Яблонского стала «война исторических интерпретаций». Разные оценки и подходы к началу и итогам Второй мировой войны со стороны России и Польши – основная проблема современных взаимоотношений наших стран, считает Николай Сванидзе.

«Идет война исторических интерпретаций, очень резкая, враждебная, на грани фола. На самом деле, в ней нет правых и виноватых – все хороши. В том, что касается начала войны, у нас (у России – прим. НСН) слабая позиция. Я бы на месте политиков и дипломатов не поднимал эту тему. Напомню, через неделю после подписания пакта Молотова-Риббентропа, Гитлер вторгся в Польшу, начав Вторую мировую войну. После этого, через 2,5 недели советские войска вошли в Польшу. Но в конце войны освободили ее от нацизма. А после этого Советский Союз фактически сделал Польшу своим протекторатом, своей провинцией. Советские войска, будучи сами не свободными, освободили Польшу от нацизма. Ситуация очень сложная и запутанная», - напомнил Сванидзе исторический конфликт между Польшей и Россией.