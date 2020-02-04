Война исторических правок. Почему полякам нечего делать на юбилее Победы

«Репутация России на международной арене падает из-за ее риторики по отношению к соседям, в том числе к Польше. Это факт. Историческая правда заключается в том, что поляки входили в Берлин вместе с Красной Армией. И поднимали бело-красный флаг над Рейхстагом. Исходя из этого, нужно было бы вместе отмечать юбилей Победы. С другой стороны, мы видим, что по отношению к Польше в России происходят вещи абсолютно неприемлемые. Пока что только на уровне риторики. Глядя на все это, любой польский политик задумается, стоит ли связываться с Россией», – сказал он.

По мнению эксперта, в обозримой перспективе не стоит ожидать улучшения двусторонних отношений.

«Несмотря на то, что объективных причин для ухудшения отношений между Россией и Польшей сейчас нет, давно они не были настолько плохими. Такой вот парадокс. В нынешней конфигурации международных отношений мы обречены на соперничество. Это игра с нулевой суммой. Когда Польша приобретает, Россия теряет, и наоборот. И без серьезных изменений макрофакторов вряд ли удастся этот клинч преодолеть. Мой прогноз: этот негативный тренд сохранится на ближайшие 20-30 лет», - добавил Корейба.

Напомним, в прошлом году власти Польши не пригласили Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летней годовщине начала Второй мировой войны. В Варшаве считают, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за развязывание войны, поскольку подписал с ней пакт о ненападении, а также участвовал в разделе Польши после ее разгрома вермахтом.

