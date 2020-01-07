РАН: Польша предложит ЕС поддержать запрет «российской трактовки истории»

Вице-спикер польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска заявила о необходимости ввести запрет для России на законодательном уровне трактовать историю «со своей точки зрения». Об этом политик написала в своем Twitter. Парламентарий сообщила, что намерена внести вопрос о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу» в повестку следующего собрания польского сейма. Проект резолюции «российской трактовки истории» будет передан на рассмотрение польским законодателям, отмечает Газета.ru.

Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН пояснил, что запрет на «российскую пропаганду» уже действует на территории Польши.

«На своей территории одна страна другой может запретить что угодно. Например, у Польши есть закон о запрете пропаганды тоталитарных идеологий, под которыми понимается коммунистическая и нацистская. Поэтому в своей стране они (польские власти – прим. НСН) могут принимать что угодно, в том числе и соответствующие трактовки», - пояснил ученый.