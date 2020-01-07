РАН: Польша предложит ЕС поддержать запрет «российской трактовки истории»
Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН пояснил, что сделает Польша для запрета «российской трактовки истории».
Вице-спикер польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска заявила о необходимости ввести запрет для России на законодательном уровне трактовать историю «со своей точки зрения». Об этом политик написала в своем Twitter. Парламентарий сообщила, что намерена внести вопрос о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу» в повестку следующего собрания польского сейма. Проект резолюции «российской трактовки истории» будет передан на рассмотрение польским законодателям, отмечает Газета.ru.
Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН пояснил, что запрет на «российскую пропаганду» уже действует на территории Польши.
«На своей территории одна страна другой может запретить что угодно. Например, у Польши есть закон о запрете пропаганды тоталитарных идеологий, под которыми понимается коммунистическая и нацистская. Поэтому в своей стране они (польские власти – прим. НСН) могут принимать что угодно, в том числе и соответствующие трактовки», - пояснил ученый.
Эксперт считает, что Польша не замкнется только на собственной территории и предложит Европарламенту распространить запрет «российской трактовки истории» на все страны Европы.
«Польша, скорее всего, обратится в Европарламент. Это логично. В частности, речь будет идти о начале Второй мировой войны, об ответственности за ее развязывание, а не ее итоги. Там это найдет понимание, потому что Европарламент уже дважды принимал резолюции, приравнивающие коммунизм к фашизму», - отметил Вадим Волобуев.
Напомним, в ходе большой пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что его задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти». Президент РФ подчеркнул недопустимость попыток уравнять нацистскую Германию и СССР, Гитлера и Сталина.
Ранее политолог Александр Асафов в эфире НСН пояснил, как связан отказ Польши от участия в форуме памяти Холокоста в Израиле 23 января с поддержкой американской версии итогов Второй войны.
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