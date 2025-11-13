Западные «либерасты» и «гальские петухи» остались недовольны историческим соглашением между РФ и Казахстаном. Документ подчеркнул близкие союзнические отношения двух государств и может быть вызовом для США, рассказал доктор исторических наук, директор научно-исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета в Алматы Булат Султанов в разговоре с НСН.



По итогам переговоров в Москве президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Церемония подписания совместных документов прошла после завершения двусторонних консультаций на высшем уровне. Подписанная Декларация закрепляет новый этап развития отношений между Москвой и Астаной. Султанов выделил главное из нового документа.