«Либерасты» и «галльские петухи»: Кому не понравилось сближение России и Казахстана

Визит главы Казахстана в Россию подчеркнул важность стран друг для друга, что не понравилось некоторым силам в мире, заявил НСН Булат Султанов.

Западные «либерасты» и «гальские петухи» остались недовольны историческим соглашением между РФ и Казахстаном. Документ подчеркнул близкие союзнические отношения двух государств и может быть вызовом для США, рассказал доктор исторических наук, директор научно-исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета в Алматы Булат Султанов в разговоре с НСН.

По итогам переговоров в Москве президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Церемония подписания совместных документов прошла после завершения двусторонних консультаций на высшем уровне. Подписанная Декларация закрепляет новый этап развития отношений между Москвой и Астаной. Султанов выделил главное из нового документа.

Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева в Москву
«В деталях таится дьявол, но у нас в них спрятаны плюсы. Обе страны провозглашают нерушимость привилегированных отношений и стремятся к формированию надежной архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском континенте. Ее системообразующими элементами являются Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество независимых государств и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Поэтому те, кто бряцает оружием в Западной Европе, должны прекрасно понимать, что если последует военное нападение, то мы все выстроим единый фронт в поддержку России. Галльские петухи могут продолжать кукарекать, но еще один важный пункт в том, что соглашения по безопасности не угрожают ни идут в ущерб ни одному другому государству в Евразии. Пусть они лучше успокоятся», — подчеркнул он.

Султанов также указал, кому не понравится сближение РФ и Казахстана.

Путин и Токаев подписали декларацию о переходе отношений Москвы и Астаны
«Путин и Токаев подписали декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Такой формулировки я не встречал в нашей дипломатической практике. Россия для Казахстана — это главный стратегический партнер и близкий союзник. Визит Токаева расставил многие точки над “и”. Договор подтвердил, что главное для наших стран — решимость поддерживать друг друга в условиях глобальных вызовов и угроз, а также в противостоянии любым попыткам внутриполитической дестабилизации. Я думаю, что больше всего эти положения расстроили тех либерастов, которые ориентируются на Запад и считают, что одна из главных его задач заключается в том, чтобы посеять какое-то недоверие между постсоветскими государствами и Россией», — обратил внимание собеседник НСН.

Он добавил, что обе страны сейчас выступают против планов президента США Дональда Трампа.

Маршрут Трампа: По кому ударит Зангезурский коридор под контролем США
«Еще два важных пункта — статус Каспийского моря и Афганистан. Присутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих странам, находящимся в районе, запрещено. Также прикаспийским государствам нельзя предоставлять свои территории третьим странам для совершения агрессии и других военных действий против любой стороны. Это прямо связано с Азербайджаном и Зангезурским коридором, который решили назвать “дорогой Трампа”. Речь шла о размещении там американских ЧВК, но мы не дадим им здесь бряцать оружием. Никакого второго Калининграда на Каспии не будет. Равно как и восстановления американской военной базе в афганском городе Баграме. Трамп хочет получить рычаг давления на Китай, но Казахстан и Россия против этого», — заключил он.

Ранее политолог Константин Калачев рассказал НСН о важном сигнале Путина Токаеву.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
