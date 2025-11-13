«Либерасты» и «галльские петухи»: Кому не понравилось сближение России и Казахстана
Визит главы Казахстана в Россию подчеркнул важность стран друг для друга, что не понравилось некоторым силам в мире, заявил НСН Булат Султанов.
Западные «либерасты» и «гальские петухи» остались недовольны историческим соглашением между РФ и Казахстаном. Документ подчеркнул близкие союзнические отношения двух государств и может быть вызовом для США, рассказал доктор исторических наук, директор научно-исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета в Алматы Булат Султанов в разговоре с НСН.
По итогам переговоров в Москве президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Церемония подписания совместных документов прошла после завершения двусторонних консультаций на высшем уровне. Подписанная Декларация закрепляет новый этап развития отношений между Москвой и Астаной. Султанов выделил главное из нового документа.
«В деталях таится дьявол, но у нас в них спрятаны плюсы. Обе страны провозглашают нерушимость привилегированных отношений и стремятся к формированию надежной архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском континенте. Ее системообразующими элементами являются Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество независимых государств и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Поэтому те, кто бряцает оружием в Западной Европе, должны прекрасно понимать, что если последует военное нападение, то мы все выстроим единый фронт в поддержку России. Галльские петухи могут продолжать кукарекать, но еще один важный пункт в том, что соглашения по безопасности не угрожают ни идут в ущерб ни одному другому государству в Евразии. Пусть они лучше успокоятся», — подчеркнул он.
Султанов также указал, кому не понравится сближение РФ и Казахстана.
«Путин и Токаев подписали декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Такой формулировки я не встречал в нашей дипломатической практике. Россия для Казахстана — это главный стратегический партнер и близкий союзник. Визит Токаева расставил многие точки над “и”. Договор подтвердил, что главное для наших стран — решимость поддерживать друг друга в условиях глобальных вызовов и угроз, а также в противостоянии любым попыткам внутриполитической дестабилизации. Я думаю, что больше всего эти положения расстроили тех либерастов, которые ориентируются на Запад и считают, что одна из главных его задач заключается в том, чтобы посеять какое-то недоверие между постсоветскими государствами и Россией», — обратил внимание собеседник НСН.
Он добавил, что обе страны сейчас выступают против планов президента США Дональда Трампа.
«Еще два важных пункта — статус Каспийского моря и Афганистан. Присутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих странам, находящимся в районе, запрещено. Также прикаспийским государствам нельзя предоставлять свои территории третьим странам для совершения агрессии и других военных действий против любой стороны. Это прямо связано с Азербайджаном и Зангезурским коридором, который решили назвать “дорогой Трампа”. Речь шла о размещении там американских ЧВК, но мы не дадим им здесь бряцать оружием. Никакого второго Калининграда на Каспии не будет. Равно как и восстановления американской военной базе в афганском городе Баграме. Трамп хочет получить рычаг давления на Китай, но Казахстан и Россия против этого», — заключил он.
Ранее политолог Константин Калачев рассказал НСН о важном сигнале Путина Токаеву.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия России освободила Синельниково и Даниловку
- Ложками, а не баночками: Диетолог призвала не отказываться от икры
- На Пхукете арестовали по запросу США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках
- «Обязать нельзя!»: В Госдуме объяснили, кто перенесёт домовые чаты в MAX
- Перейдут сами: Почему жильцов не обяжут создавать чаты в MAX
- «Либерасты» и «галльские петухи»: Кому не понравилось сближение России и Казахстана
- ЕК переведет Украине 6 млрд евро из кредита G7
- Отсылки к «Матрице»: Группа Lumen раскрыла секреты мюзикла «Структура»
- Певца Шуру назвали самым востребованным артистом на корпоративах
- В районе Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru