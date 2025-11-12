Путин и Токаев подписали декларацию о переходе отношений Москвы и Астаны
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о переходе отношений Москвы и Астаны на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщает RT.
Торжественная церемония прошла в Кремле. Документ был подписан по итогам двухдневного государственного визита Токаева в РФ.
Путин назвал переговоры с казахстанским коллегой «содержательными». Также он пригласил Токаева посетить Россию в конце 2025 года и принять участие в неформальной встречей лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.
Ранее Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков заявил, что РФ и США продолжают контакты по теме Анкориджа
- Путин и Токаев подписали декларацию о переходе отношений Москвы и Астаны
- Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
- «Подлечить нервишки»: Психолог назвала основные причины ожирения у женщин
- Пластический хирург заявил, что число липосакций выросло в три раза
- Россиянам объяснили, какие фразы выдают финансовых мошенников
- Карпин назвал идеальных соперников для футбольной сборной России
- В России призвали «докрутить» законопроект о работе на больничном
- К концу года рост продаж препаратов от ожирения составит 120%
- В Госдуме заявили, что ожирение бьет по репродуктивной функции россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru