Путин и Токаев подписали декларацию о переходе отношений Москвы и Астаны

Торжественная церемония прошла в Кремле. Документ был подписан по итогам двухдневного государственного визита Токаева в РФ.

Путин назвал переговоры с казахстанским коллегой «содержательными». Также он пригласил Токаева посетить Россию в конце 2025 года и принять участие в неформальной встречей лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Ранее Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».