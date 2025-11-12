Путин и Токаев подписали декларацию о переходе отношений Москвы и Астаны

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о переходе отношений Москвы и Астаны на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщает RT.

В Кремле объяснили, почему истребители РФ сопровождали борт Токаева

Торжественная церемония прошла в Кремле. Документ был подписан по итогам двухдневного государственного визита Токаева в РФ.

Путин назвал переговоры с казахстанским коллегой «содержательными». Также он пригласил Токаева посетить Россию в конце 2025 года и принять участие в неформальной встречей лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Ранее Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
