Встречу Путина с Назарбаевым назвали «сигналом» Токаеву
Политолог Константин Калачев заявил НСН, что Казахстан во главе с Токаевым собирается строить отношения и с Россией, и с США, и с Европой.
Некоторые заявления нынешнего главы Казахстана Токаева в Москве воспринимают болезненно, как и стремление страны дружить с Европой и США, заявил НСН политолог Константин Калачев.
Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, находившимся в Москве с неофициальным визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Калачев назвал несколько целей этих переговоров.
«Это может быть сигналом Токаеву, намек, что могут быть созданы какие-то проблемы. Токаев, например, говорил недавно, что «современные войны выглядят устаревшими». Он часто делает тонкие заявления, рассуждает о глобальных проблемах в целом, которые в России могут воспринимать болезненно. Токаев выступает за нераспространение ядерного оружия и так далее. Понятно, что Казахстан собирается строить рабочие отношения и с Россией, и с США, и с Европой. У Казахстана очень хорошие отношения с Китаем. Несовпадение интересов – это все-таки не означает враждебность. Если мы захотим превратить Казахстан в своего вассала, можем получить новую неприятную реальность», - объяснил он.
Калачев добавил, что Назарбаев также ищет поддержки у Москвы на фоне расследований о хищениях, которые постоянно всплывают в СМИ.
«Назарбаев хочет от России помощи. Буквально недавно президенту Казахстана Токаеву был задан вопрос по поводу расследований в отношении семьи и приближенных Назарбаева. Токаев ответил, что не собирается устраивать хаос, что были ошибки и хищения, но страна должна признать историческую роль первого президента. Отношения с Путиным для Назарбаева – это гарантия устойчивости его положения. Окружение Токаева и сам он рассматривают старую элиту как определенный риск. Пока выбрана линия равновесия. Токаев взял курс на справедливый Казахстан, но не хочет перегибать палку в отношении прошлого. Для Путина Назарбаев понятный, проверенный, свой. Для Назарбаева Путин защитник, но не более того. Назарбаев – это уже прошлое Казахстана», - добавил собеседник НСН.
В последние годы Нурсултан Назарбаев редко появляется на публике, а его визиты за границу носят частный характер.
Визит в Москву стал одним из немногих эпизодов его международной активности после ухода с поста президента Казахстана в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».
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