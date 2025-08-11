Он отметил, что Иран не позволит Вашингтону осуществить американскую мечту о присутствии на северных границах Ирана.

Позднее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранская сторона выступает против создания коридора Трампа. По его словам, Зангезурский коридор - не просто земля, которую можно арендовать в своих интересах.

Он выразил мнение Тегерана о том, что США в данном случае воспользовались ситуацией, чтобы расширить свое влияние в регионе. Иран воспринимает это как попытку расширение НАТО на Южном Кавказе. Подобный сценарий недопустим для Ирана и России, добавил он.

Вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, речь идет о транзитной дороге под суверенитетом Армении, однако у Тегерана «есть поводы для беспокойства», поэтому он наблюдает за ситуацией, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Речь идет о транзитной дороге, которая будет создана под властью Армении, в ее юрисдикции и на ее территории... американо-армянской компанией, которая будет зарегистрирована в Армении по армянским законам», - сообщил он, добавив, что любое присутствие США в регионе влечет негативные последствия, об этом проинформированы Ереван и Баку.

Вашингтон стремится занять свою нишу в евразийском регионе, для этого США нужен контроль над транспортной артерией через Сюникскую область Армении. Об этом Sputnik Армения сообщил эксперт по вопросам энергетической безопасности Ваге Давтян.

По его словам, главная задача США – вытеснить из региона Россию, а также ударить по логистике Ирана.

Участие США в реализации Зангезурского коридора может привести к резкому изменению баланса сил на Южном Кавказе и осложнить ситуацию в регионе, заявил востоковед и специалист по Кавказу Станислав Тарасов.

По его словам, ключевую роль в обеспечении логистических связей ранее играла Россия, которая выступала посредником после завершения второй карабахской войны.

Тарасов отметил, что проект вызывает обеспокоенность у Ирана, для которого этот маршрут остается единственным сухопутным выходом в сторону Европы. Появление США в этом узле, по мнению эксперта, воспринято Тегераном как провокация и попытка нарушить стратегический проект «Север — Юг», проходящий через Азербайджан в сторону Индийского океана.

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что неслучайно Азербайджану именно сейчас удалось продавить такую сделку.

«Азербайджан после возвращения Нагорного Карабаха, произошедшего в присутствии российского миротворческого контингента, решил, что с Россией можно не считаться. Азербайджану удалось достичь многолетних целей при помощи Турции и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, предавшего своих соотечественников в Карабахе. Теперь Азербайджану выгоднее поссориться с Россией, продемонстрировать всему миру (в первую очередь — Западу) антироссийский настрой, чтобы завершить начатое в Карабахе, вместе с Турцией пробить Зангезурский коридор и вопреки договоренностям, положенным на бумагу, сделать так, чтобы он или не контролировался никем, кроме Азербайджана и Турции, или контролировался, например, американцами. Об этом уже официально объявлено», - говорил он еще первого августа.

По данным СМИ, инициатива участия США в проекте исходила именно от Турции.