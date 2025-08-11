Маршрут Трампа: По кому ударит Зангезурский коридор под контролем США
Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки. Но политологи уверены, что США взялись за проект, чтобы вытеснить из региона Россию и ударить по Тегеран. Напряженность в регионе нарастает.
Иран серьезно обеспокоен, но пытается смягчить свою реакцию на решение Азербайджана, Армении и США проложить «маршрут Трампа» вблизи своей границы. Политологи уверены, что открытие поддерживаемого американским лидером коридора через Армению, который соединит Нахичевань с Азербайджаном, ударит по безопасности в регионе. Подобное «вторжение» НАТО в лице США не позволит Тегерану спокойно наблюдать за происходящим, учитывая, что договоренность подразумевает контроль Вашингтона над коридором в течение почти ста лет.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели многообещающую встречу в Вашингтоне. Трамп заранее анонсировал, что «решит» вопрос мирного существования двух стран. Стороны и правда подписали совместную декларацию, в которую был включен пункт проекта «Маршрут Трампа во имя мира и процветания» - Зангезурский коридор.
Маршрут с говорящим названием обеспечит транспортное сообщение между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через территорию Армении. Пашинян назвал проект «крупнейшим» с точки зрения инвестиционных вложений в истории Армении.
Отмечается, что в рамках договоренностей речь идет не только про железную дорогу, подразумевается также строительство нефтепроводов, линий электропередач, а также кабелей для интернета.
Какие плюсы для Армении? Страна после реализации получит существенные доходы в госбюджет, так как будет задействована ее территория.
В заявлении также было сказано, что в этом случае Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия — возможность железнодорожной связи с Исламской Республикой.
В теории все звучит максимально доброжелательно и перспективно, на практике же – никто не верит в благородные посылы Трампа, а присутствие американкой компании в проекте очень смущает «соседей» Зангезурского коридора.
Востоковеды опасаются, что теперь коридор становится фактически зоной НАТО со всеми вытекающими последствиями для региона.
АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА
На этом фоне официальный Иран воспринял новость о партнерстве коллег как угрозу. 10 августа заместитель главы Корпуса стражей исламской революции по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что доверившись США, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян совершили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский.
Он отметил, что Иран не позволит Вашингтону осуществить американскую мечту о присутствии на северных границах Ирана.
Позднее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранская сторона выступает против создания коридора Трампа. По его словам, Зангезурский коридор - не просто земля, которую можно арендовать в своих интересах.
Он выразил мнение Тегерана о том, что США в данном случае воспользовались ситуацией, чтобы расширить свое влияние в регионе. Иран воспринимает это как попытку расширение НАТО на Южном Кавказе. Подобный сценарий недопустим для Ирана и России, добавил он.
Вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, речь идет о транзитной дороге под суверенитетом Армении, однако у Тегерана «есть поводы для беспокойства», поэтому он наблюдает за ситуацией, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«Речь идет о транзитной дороге, которая будет создана под властью Армении, в ее юрисдикции и на ее территории... американо-армянской компанией, которая будет зарегистрирована в Армении по армянским законам», - сообщил он, добавив, что любое присутствие США в регионе влечет негативные последствия, об этом проинформированы Ереван и Баку.
Вашингтон стремится занять свою нишу в евразийском регионе, для этого США нужен контроль над транспортной артерией через Сюникскую область Армении. Об этом Sputnik Армения сообщил эксперт по вопросам энергетической безопасности Ваге Давтян.
По его словам, главная задача США – вытеснить из региона Россию, а также ударить по логистике Ирана.
Участие США в реализации Зангезурского коридора может привести к резкому изменению баланса сил на Южном Кавказе и осложнить ситуацию в регионе, заявил востоковед и специалист по Кавказу Станислав Тарасов.
По его словам, ключевую роль в обеспечении логистических связей ранее играла Россия, которая выступала посредником после завершения второй карабахской войны.
Тарасов отметил, что проект вызывает обеспокоенность у Ирана, для которого этот маршрут остается единственным сухопутным выходом в сторону Европы. Появление США в этом узле, по мнению эксперта, воспринято Тегераном как провокация и попытка нарушить стратегический проект «Север — Юг», проходящий через Азербайджан в сторону Индийского океана.
Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что неслучайно Азербайджану именно сейчас удалось продавить такую сделку.
«Азербайджан после возвращения Нагорного Карабаха, произошедшего в присутствии российского миротворческого контингента, решил, что с Россией можно не считаться. Азербайджану удалось достичь многолетних целей при помощи Турции и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, предавшего своих соотечественников в Карабахе. Теперь Азербайджану выгоднее поссориться с Россией, продемонстрировать всему миру (в первую очередь — Западу) антироссийский настрой, чтобы завершить начатое в Карабахе, вместе с Турцией пробить Зангезурский коридор и вопреки договоренностям, положенным на бумагу, сделать так, чтобы он или не контролировался никем, кроме Азербайджана и Турции, или контролировался, например, американцами. Об этом уже официально объявлено», - говорил он еще первого августа.
По данным СМИ, инициатива участия США в проекте исходила именно от Турции.
Анкара рассматривает Зангезурский коридор как главный элемент геополитической и геоэкономической трансформации, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, открытие коридора станет стратегическим событием, создав новые перспективы как для Азербайджана, так и для всего региона. Эрдоган указал, что, несмотря на то, что Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, в настоящее время демонстрирует более гибкий подход к вопросам экономической интеграции. Развитие этого региона представляет возможности не только для Азербайджана, но и для Армении, Ирана и других стран, отметил турецкий лидер.
О том, что американские власти готовы взять на себя управление планируемым Зангезурским коридором между Арменией и Азербайджаном, сообщалось еще в середине июля.
