«Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России
Фильм «Чебурашка 2» по итогам новогоднего проката стал одним из самых успешных проектов российского кинорынка и вошел в тройку лидеров по кассовым сборам за всю историю наблюдений. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
По состоянию на вечер 6 января совокупные сборы картины достигли почти 3,5 миллиардов рублей. Таким образом, фильм превзошел результат главного кассового лидера 2024 года — ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», которая собрала около 3,3 миллиарда рублей.
В общем рейтинге «Чебурашка 2» пока уступает только первому фильму франшизы, установившему абсолютный рекорд российского проката, а также комедии «Холоп 2», вышедшей в 2024 году.
При этом посещаемость картины сохраняется на высоком уровне. Ежедневно сеансы собирают около миллиона зрителей, а суточные кассовые сборы превышают 500 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
