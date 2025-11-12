Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева в Москву

По итогам государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву Россия и Казахстан заключили 14 двусторонних документов, охватывающих широкий спектр сотрудничества — от экономики и транспорта до образования и экологии.

Главным итогом встречи стала декларация о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, правительства двух стран утвердили комплексную программу экономического взаимодействия на 2026-2030 годы.