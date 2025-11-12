Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева в Москву
По итогам государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву Россия и Казахстан заключили 14 двусторонних документов, охватывающих широкий спектр сотрудничества — от экономики и транспорта до образования и экологии.
Главным итогом встречи стала декларация о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Кроме того, правительства двух стран утвердили комплексную программу экономического взаимодействия на 2026-2030 годы.
В числе подписанных соглашений — документы о сотрудничестве в области транзитных железнодорожных перевозок, транспортной безопасности и развитии автомобильных пунктов пропуска на границе. Также принято решение о создании российско-казахстанской комиссии по испытаниям космических ракетных комплексов «Союз-5» и «Байтерек».
Стороны договорились об открытии Генконсульства России в Актау, о взаимодействии в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, а также о развитии особых экономических зон. Отдельное внимание уделено образовательным и экологическим проектам — в частности, созданию совместных школ и программе по ввозу в Казахстан амурских тигров из России, передает «Радиоточка НСН».
