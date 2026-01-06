Трамп вновь связал попытку импичмента со звонком Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка объявить ему импичмент в 2019 году была связана с телефонным разговором с Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы призывал украинскую сторону «не жульничать». Об этом Трамп сообщил, выступая перед американскими конгрессменами.
По словам главы Белого дома, во время разговора он предложил Киеву сообщать о возможных нарушениях генеральному прокурору США. Трамп утверждает, что его политические оппоненты представили этот призыв как попытку давления на украинские власти.
Американский президент также заявил, что между США и Украиной якобы был подписан договор, предусматривающий обязательство Киева не допускать «жульничества» в отношениях с Вашингтоном. При этом Трамп не уточнил, о каком документе идет речь, добавив, что украинская сторона, по его словам, уже неоднократно нарушала эти договоренности.
Телефонный разговор Трампа и Зеленского в сентябре 2019 года стал основанием для процедуры импичмента, инициированной палатой представителей США. Сенат тогда не поддержал обвинения. Оппоненты Трампа утверждали, что он добивался от Украины расследования в отношении политических соперников, включая семью Джо Байдена, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп вновь связал попытку импичмента со звонком Зеленскому
- В США заявили о близости мирного соглашения по Украине
- «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России
- В России временно запретили ввоз ряда детских смесей Nestle
- США обсудят с союзниками Украины «поддержку в случае нападения»
- Трамп оценил доходы США от торговых тарифов в $650 миллиардов
- Польша и Дания предупредили о риске распада НАТО из-за угроз союзникам
- Гарантии безопасности Украине от «коалиции желающих» могут включать военные меры
- Патриарх Кирилл призвал неверующих «открыть сердце Богу»
- Орбан: Кредит Киеву в €800 млрд навредит народу Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru