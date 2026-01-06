Трамп вновь связал попытку импичмента со звонком Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка объявить ему импичмент в 2019 году была связана с телефонным разговором с Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы призывал украинскую сторону «не жульничать». Об этом Трамп сообщил, выступая перед американскими конгрессменами.

По словам главы Белого дома, во время разговора он предложил Киеву сообщать о возможных нарушениях генеральному прокурору США. Трамп утверждает, что его политические оппоненты представили этот призыв как попытку давления на украинские власти.