Трамп вновь связал попытку импичмента со звонком Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка объявить ему импичмент в 2019 году была связана с телефонным разговором с Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы призывал украинскую сторону «не жульничать». Об этом Трамп сообщил, выступая перед американскими конгрессменами.

По словам главы Белого дома, во время разговора он предложил Киеву сообщать о возможных нарушениях генеральному прокурору США. Трамп утверждает, что его политические оппоненты представили этот призыв как попытку давления на украинские власти.

В конгрессе предупредили об угрозе импичмента Трампу в 2026 году

Американский президент также заявил, что между США и Украиной якобы был подписан договор, предусматривающий обязательство Киева не допускать «жульничества» в отношениях с Вашингтоном. При этом Трамп не уточнил, о каком документе идет речь, добавив, что украинская сторона, по его словам, уже неоднократно нарушала эти договоренности.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского в сентябре 2019 года стал основанием для процедуры импичмента, инициированной палатой представителей США. Сенат тогда не поддержал обвинения. Оппоненты Трампа утверждали, что он добивался от Украины расследования в отношении политических соперников, включая семью Джо Байдена, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ИмпичментВладимир ЗеленскийДональд Трамп

