«Раздражение Америки»: В Грузии объяснили недовольство в ЕС законом об иноагентах
В происходящем в Грузии читается раздражение Соединенных Штатов, заявил НСН Рамаз Сакварелидзе.
Соединенные Штаты давно предупреждали Грузию о том, что Тбилиси не стоит налаживать отношения с Востоком, заявил НСН грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что подписал закон об иноагентах, после того как президент Саломе Зурабишвили отказалась это сделать, документ вступил в силу.
«Поворот Грузии к Востоку не связан с законом об иноагентах. Подобные идеи родились во время переговоров с Китаем по поводу транспортировки грузов из Китая в Европу через Кавказ. Тогда о законе не было и речи, но уже тогда со стороны США грузинскую сторону предупредили о том, что нельзя открывать двери Китаю. С начала спецоперации на Украине вопрос транспортировки встал еще сильнее. Раздражение Америки читается в том, что происходит в последнее время в Грузии. Не исключено, что несовпадение интересов Америки и России будет осложнять ситуацию в Грузии куда сильнее, чем новый закон об иноагентах», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Европа так и не разъяснила грузинской стороне, в чем именно кроется проблема закона об иноагентах.
«Не было предоставлено четкой формулировки того, что является столь проблемным в этом законе для европейской стороны. Думается, что европейская сторона не случайно отказалась от дискуссии с грузинской стороны по поводу этого закона, для Европы главным было – зафиксировать свое недовольство, а потом угрожать отказом от переговоров по поводу членства Грузии в ЕС. Раз Европа пытается усилить конфликтную ситуацию с Грузией, то тут явно прослеживаются интересы других стран. Со временем эти вопросы уладятся», - отметил Сакварелидзе.
Парламент Грузии 28 мая преодолел вето главы государства на закон об иноагентах, приняв его в первоначальной редакции. При этом 84 депутата проголосовали в поддержку инициативы, еще четыре были против.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что американские власти начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятого закона об иноагентах, напоминает «Радиоточка НСН».
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