«Раздражение Америки»: В Грузии объяснили недовольство в ЕС законом об иноагентах

В происходящем в Грузии читается раздражение Соединенных Штатов, заявил НСН Рамаз Сакварелидзе.

Соединенные Штаты давно предупреждали Грузию о том, что Тбилиси не стоит налаживать отношения с Востоком, заявил НСН грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе.

«США попросили»: От парламента Грузии ждут корректировки закона об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что подписал закон об иноагентах, после того как президент Саломе Зурабишвили отказалась это сделать, документ вступил в силу.

«Поворот Грузии к Востоку не связан с законом об иноагентах. Подобные идеи родились во время переговоров с Китаем по поводу транспортировки грузов из Китая в Европу через Кавказ. Тогда о законе не было и речи, но уже тогда со стороны США грузинскую сторону предупредили о том, что нельзя открывать двери Китаю. С начала спецоперации на Украине вопрос транспортировки встал еще сильнее. Раздражение Америки читается в том, что происходит в последнее время в Грузии. Не исключено, что несовпадение интересов Америки и России будет осложнять ситуацию в Грузии куда сильнее, чем новый закон об иноагентах», - сказал собеседник НСН.
Премьер Грузии Кобахидзе обвинил иностранные НПО в попытках устроить революцию

По его словам, Европа так и не разъяснила грузинской стороне, в чем именно кроется проблема закона об иноагентах.

«Не было предоставлено четкой формулировки того, что является столь проблемным в этом законе для европейской стороны. Думается, что европейская сторона не случайно отказалась от дискуссии с грузинской стороны по поводу этого закона, для Европы главным было – зафиксировать свое недовольство, а потом угрожать отказом от переговоров по поводу членства Грузии в ЕС. Раз Европа пытается усилить конфликтную ситуацию с Грузией, то тут явно прослеживаются интересы других стран. Со временем эти вопросы уладятся», - отметил Сакварелидзе.

Парламент Грузии 28 мая преодолел вето главы государства на закон об иноагентах, приняв его в первоначальной редакции. При этом 84 депутата проголосовали в поддержку инициативы, еще четыре были против.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что американские власти начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятого закона об иноагентах, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЗаконИноагентыГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры