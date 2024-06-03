Депутат Слуцкий назвал принятие закона об иноагентах национальным интересом Грузии

Принятие закона об иноагентах в Грузии означает, что страна сделала выбор в пользу своих национальных интересов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Грузия проголосовала за свой суверенитет и национальные интересы, против навязываемой Западом насильственной «украинизации», - заявил Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru».

Он выразил надежду на то, что подписание закона не приведет к новым протестам, выходящим за рамки закона.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что подписал закон об иноагентах, после того как президент Саломе Зурабишвили отказалась это сделать, документ вступил в силу, отмечает RT.

Грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе в свою очередь заявил «Радиоточке НСН», что в происходящем в Грузии читается раздражение Соединенных Штатов.

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ФОТО: ТАСС
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