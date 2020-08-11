Лавров пообещал добиваться освобождения российских журналистов в Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться скорейшего освобождения задержанных в Белоруссии российских журналистов.

Ранее задержания журналистов из РФ произошли в ходе протестов в Минске. Три российских журналиста Семен Пегов, Антон Старков и Дмитрий Ласенко уже вышли на свободу. При этом местонахождение журналиста "Медузы" Максима Солопова достоверно не установлено до сих пор. Посольство России в Белоруссии на фоне массовых задержаний российских журналистов призвало работников СМИ к осторожности при освещении акций протестов в республике.

"Будем добиваться в контакте с белорусскими коллегами скорейшего урегулирования всей этой ситуации", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.