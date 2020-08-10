Трое российских журналистов освобождены в Белоруссии

Три российских журналиста вышли на свободу после задержания в Белоруссии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

Отмечается, что полиция отпустила Антона Старкова, Дмитрия Лосенко и Семена Пегова. Мезенцев отметил, что завтра журналисты уже должны вернуться на родину.

Задержания журналистов из РФ произошло в ходе протестов в Минске. По данным белорусского МВД, милиция зaдержaлa около 3 тыс. человек.

