Трое российских журналистов освобождены в Белоруссии
10 августа 202021:42
Три российских журналиста вышли на свободу после задержания в Белоруссии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
Отмечается, что полиция отпустила Антона Старкова, Дмитрия Лосенко и Семена Пегова. Мезенцев отметил, что завтра журналисты уже должны вернуться на родину.
Задержания журналистов из РФ произошло в ходе протестов в Минске. По данным белорусского МВД, милиция зaдержaлa около 3 тыс. человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru