«Картина печальная». В СПЧ оценили соблюдение прав человека в Белоруссии

«Оценивать их, конечно, сложно, но вы же знаете, что Белоруссия пытается тотально ограничить, в том числе, интернет, чтобы никто не мог узнать, что там происходит. Но это невозможно в эпоху наших технологий, и, судя по тем роликам, которые до нас доходят, картина печальная. Применение силы происходит чаще всего там, где без этого можно было спокойно обойтись», - сказала журналистка.

Она также рассказала о работе СПЧ по защите прав российских журналистов, задержанных в Минске.

«Вчера мы подготовили заявление от профильной комиссии по свободе слова по защите прав журналистов. Мы его отправили в МИД России и в Белоруссию. От МИД мы требуем, чтобы наших журналистов не бросали, вызволили и доставили на территорию России как можно скорее», - добавила Меркачева.

Ранее Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН заявил, что по результатам выборов Белоруссия становится для России «обузой».

