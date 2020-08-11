«Картина печальная». В СПЧ оценили соблюдение прав человека в Белоруссии
Зампред ОНК Москвы Ева Меркачева рассказала НСН о работе правозащитников по ситуации с задержанными в Минске российскими журналистами.
На вторую ночь после президентских выборов в Белоруссии протесты вспыхнули с еще большим ожесточением. Как сообщили в МВД, уже появились первые жертвы. По данным силовиков, мужчина совершил попытку бросить взрывное устройство в сотрудников спецназа, но оно взорвалось в его руке, и от полученных травм он скончался.
Член постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, зампред ОНК Москвы, журналистка Ева Меркачева в эфире НСН оценила действия белорусских силовиков во время протестов.
«Оценивать их, конечно, сложно, но вы же знаете, что Белоруссия пытается тотально ограничить, в том числе, интернет, чтобы никто не мог узнать, что там происходит. Но это невозможно в эпоху наших технологий, и, судя по тем роликам, которые до нас доходят, картина печальная. Применение силы происходит чаще всего там, где без этого можно было спокойно обойтись», - сказала журналистка.
Она также рассказала о работе СПЧ по защите прав российских журналистов, задержанных в Минске.
«Вчера мы подготовили заявление от профильной комиссии по свободе слова по защите прав журналистов. Мы его отправили в МИД России и в Белоруссию. От МИД мы требуем, чтобы наших журналистов не бросали, вызволили и доставили на территорию России как можно скорее», - добавила Меркачева.
Ранее Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН заявил, что по результатам выборов Белоруссия становится для России «обузой».
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