Баррикады, фейерверки и первая смерть. Чем закончатся протесты в Белоруссии?

На вторую ночь после президентских выборов в Белоруссии протесты вспыхнули с еще большим ожесточением. Как сообщили в МВД, уже появились первые жертвы. По данным силовиков, мужчина совершил попытку бросить взрывное устройство в сотрудников спецназа, но оно взорвалось в его руке, и от полученных травм он скончался. Оппозиция не верит в эту версию гибели своего сторонника.

Протесты по всей стране после объявления ЦИК результатов выборов президента. По данным комиссии, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент - Светлана Тихановская - около 10%. По мнению оппозиции, результаты прямо противоположные, а Лукашенко фальсифицировал выборы.

Протестующие планировали, как и в воскресенье, устроить митинг на проспекте Победителей в Минске, но ОМОН заранее успел его оцепить. Это не остановило демонстрантов. Они начали собираться в группы и двигаться в сторону центра. Основные события развернулись возле станции метро Пушкинская. Протестующие начали строить баррикады, а силовики применять в отношении них резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. В ответ противники Лукашенко начали закидывать ОМОН фейерверками. Также сообщалось и о применении коктейлей Молотова.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе НСН оценил действия белорусских коллег.

«Трудно судить по той информации, которую мы сейчас получаем из Белоруссии, данные порой противоречивы. Но считаю, что каждый правоохранительный орган, который подчиняется закону, должен выполнять свои обязанности. Если президент остался президентом, то они должны выполнять все уставы, законы и присягу, которую они принимали», - заявил Гончаров.