Баррикады, фейерверки и первая смерть. Чем закончатся протесты в Белоруссии?
Протесты в Белоруссии набирают обороты, уже есть первые жертвы, а насилие становится массовым.
На вторую ночь после президентских выборов в Белоруссии протесты вспыхнули с еще большим ожесточением. Как сообщили в МВД, уже появились первые жертвы. По данным силовиков, мужчина совершил попытку бросить взрывное устройство в сотрудников спецназа, но оно взорвалось в его руке, и от полученных травм он скончался. Оппозиция не верит в эту версию гибели своего сторонника.
Протесты по всей стране после объявления ЦИК результатов выборов президента. По данным комиссии, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент - Светлана Тихановская - около 10%. По мнению оппозиции, результаты прямо противоположные, а Лукашенко фальсифицировал выборы.
Протестующие планировали, как и в воскресенье, устроить митинг на проспекте Победителей в Минске, но ОМОН заранее успел его оцепить. Это не остановило демонстрантов. Они начали собираться в группы и двигаться в сторону центра. Основные события развернулись возле станции метро Пушкинская. Протестующие начали строить баррикады, а силовики применять в отношении них резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. В ответ противники Лукашенко начали закидывать ОМОН фейерверками. Также сообщалось и о применении коктейлей Молотова.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе НСН оценил действия белорусских коллег.
«Трудно судить по той информации, которую мы сейчас получаем из Белоруссии, данные порой противоречивы. Но считаю, что каждый правоохранительный орган, который подчиняется закону, должен выполнять свои обязанности. Если президент остался президентом, то они должны выполнять все уставы, законы и присягу, которую они принимали», - заявил Гончаров.
Массовые протесты прошли не только в столице страны, но и в большинстве крупных городов: Бресте, Гродно, Лиде, Витебске, Могилеве и Гомеле. В большинство случаев как силовики, так и протестующие, не стеснялись применять насилие. К утру столкновения пошли на спад, оцепление в центре Минска было снято, а спецтехника уехала. Точное число пострадавших и задержанных пока не установлено. По данным МВД, только за воскресенье были задержаны около 3 тысяч человек. Оппозиция теперь решила сменить тактику и призывает к бессрочной забастовке.
Белорусский политолог Алексей Дзермант заявил в эфире НСН, что ожидает спада протестов в стране.
«Протесты действительно имели место, но не носили массовый характер, несколько тысяч человек для Минска - это немного. В течение нескольких дней можно ожидать попытки повторения этих протестов, однако, скорее всего, они пойдут на спад и не приведут к серьёзным результатам», - считает он.
Тем временем США считают прошедшие выборы президента Белоруссии несвободными и несправедливыми. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкла Помпео. Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден в свою очередь предложил провести «прозрачный» подсчет голосов и воздержаться от насилия в отношении протестующих.
Президент России Владимир Путин в свою очередь поздрaвил Лукашенко с переизбрaнием на пост президентa Белоруссии, как впрочем и глава МИД РФ Сергей Лавров. Эти поздравления прозвучали на фоне массовых задержаний и избиений российских журналистов в Минске.
Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН посоветовал российским властям дистанцироваться от Лукашенко.
«Лукашенко не даёт никаких гарантий доверия к себе и готов в любую минуту разворачиваться в другую сторону. И хотя его никто нигде не ждёт, это не поведение союзника. Поэтому, я думаю, что России стоит как минимум очень осторожно отнестись к результатам белорусских выборов по принципу «не опровергаем и не подтверждаем»», - считает Павловский.
Тем не менее, часть задержанных российских журналистов уже освобождены. Что же касается режима Лукашенко, то очередная проверка прочность предстоит уже этой ночью.
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